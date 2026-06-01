Donald Trump cargó contra quienes en Estados Unidos critican sus pasos ante Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, critica a quienes se oponen a su postura en las negociaciones con Irán por "dificultar" su trabajo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que logrará cerrar con Irán un acuerdo "bueno" para Washington y sus socios, al tiempo que ha criticado a los demócratas y a los "republicanos poco patriotas" por "dificultar" las negociaciones con sus críticas a sus acciones en el marco del proceso de diálogo con Irán, mediado por Pakistán.

"Irán realmente quiere alcanzar un acuerdo, y será uno bueno para Estados Unidos y los que están con nosotros", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales, después de sostener el sábado que estaba "cerca" de "un muy buen acuerdo" con las autoridades de Irán.

"¿No entienden los demócratas y varios republicanos poco patriotas que es mucho más difícil para mí hacer adecuadamente mi trabajo y negociar cuando los políticos oportunistas no paran de criticarme, a niveles nunca antes vistos.

Donald Trump Donald Trump dice saber lo que hace en sus charlas con Irán. Foto Efe EFE

Donald Trump, ante la guerra con Irán Según Donald Trump, tanto demócratras como algunos republicanos están diciéndole "una y otra vez que debería actuar más rápido, o más despacio, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea?", ha cuestionado.