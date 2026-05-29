Javier Milei viajará a Estados Unidos por el Día de la Independencia y se prevé otro encuentro con Donald Trump

El presidente Javier Milei viajará a comienzos de julio a Estados Unidos, con motivo de asistir a los festejos por el Día de la Independencia de ese país. Así lo confirmaron este mediodía fuentes oficiales a MDZ .

Se trataba de una actividad que se estaba barajando en los últimos días y que se oficializó este viernes, tras definirse cómo se dará ese viaje del mandatario al país norteamericano.

Se llevará a cabo otro encuentro con su par Donald Trump , quien invitó al líder libertario a los actos conmemorativos por la fecha patria americana.

El último encuentro cara a cara entre los mandatarios se dio el 7 de marzo. Se encontraron en Florida durante la cumbre inaugural del "Escudo de las Américas" , una iniciativa y coalición enfocada en seguridad y lucha contra el narcoterrorismo que reunió a Trump con doce líderes de la región.

Pocas semanas antes de ese evento, el 19 de febrero de 2026, también habían coincidido en Washington D.C. en el marco de la sesión inaugural del Board of Peace (Consejo de la Paz), el nuevo organismo multilateral impulsado por la administración estadounidense del cual Argentina participa como miembro fundador.

El último viaje de Milei a Estados Unidos fue a inicios de mayo, cuando viajó a Los Ángeles para participar en la Conferencia Global organizada por el Milken Institute.

Cuáles serán los actos por el Día de la Independencia de EE.UU.

Donald Trump ya definió cómo serán los actos por el Día de la Independencia y el 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, con una agenda que busca concentrar en Washington D.C. las principales celebraciones.

El evento central se desarrollará en el National Mall, donde está previsto un discurso presidencial, desfiles, presentaciones musicales, homenajes a veteranos y un espectáculo de fuegos artificiales de gran escala, en el marco del programa federal impulsado por la Casa Blanca para conmemorar el aniversario 250 de la independencia estadounidense.

En paralelo, la administración avanza con la organización de la “Great American State Fair”, una feria nacional que reunirá a los 50 estados con exhibiciones, actividades culturales y propuestas educativas, como parte de una programación extendida que se desplegará durante 2026 y tendrá su epicentro en la capital federal.

El programa general se enmarca en una estrategia federal coordinada por la Task Force 250 y la comisión America 250, que articula la agenda conmemorativa del gobierno estadounidense junto a autoridades estatales y actores del sector privado en todo el país.