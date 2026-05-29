Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a congresistas de Estados Unidos cercanos a Donald Trump
La reunión contará con legisladores republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes. El encuentro se da en medio del fortalecimiento del vínculo político entre el Gobierno argentino y el entorno de Donald Trump.
El presidente Javier Milei recibirá este viernes en la Casa Rosada a una delegación de integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático con el entorno de Donald Trump. El encuentro está previsto para las 11 y contará con participación de legisladores republicanos y demócratas, aunque la mayoría de la comitiva pertenece al Partido Republicano.
Quiénes integran la delegación de congresistas de Estados Unidos
Según informaron fuentes oficiales, la delegación estará compuesta por:
Mario Díaz-Balart, representante por Florida;
Andrew Harris, legislador por Maryland;
Chuck Edwards, representante por Carolina del Norte;
David Rouzer, legislador por Carolina del Norte;
Jay Obernolte, representante por California;
y Henry Cuellar, legislador demócrata por Texas.
La visita también incluirá al médico del Capitolio, Brian Monahan, además de las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes estadounidense.
Por qué el Gobierno destaca la presencia de Mario Díaz-Balart
Dentro de la delegación, el Gobierno argentino pone especial atención en la visita de Mario Díaz-Balart, uno de los referentes republicanos con mayor peso en temas de política exterior y América Latina dentro del Congreso norteamericano.
El legislador expresó públicamente en distintas ocasiones su respaldo a Javier Milei desde el inicio de su gestión presidencial.
El acercamiento entre Milei y el entorno de Trump
La reunión se desarrollará en un contexto de creciente alineamiento político entre la administración libertaria y sectores republicanos de Estados Unidos.
En las últimas semanas, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington para profundizar contactos con dirigentes y funcionarios cercanos a Donald Trump.
Además, durante una exposición en el Latam Economic Forum, Milei volvió a reivindicar el modelo impulsado por el mandatario estadounidense y defendió una integración regional más estrecha bajo liderazgo norteamericano.