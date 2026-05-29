Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a congresistas de Estados Unidos cercanos a Donald Trump

El presidente Javier Milei recibirá este viernes en la Casa Rosada a una delegación de integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos , en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático con el entorno de Donald Trump . El encuentro está previsto para las 11 y contará con participación de legisladores republicanos y demócratas, aunque la mayoría de la comitiva pertenece al Partido Republicano.

La visita también incluirá al médico del Capitolio, Brian Monahan , además de las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski , vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes estadounidense.

Dentro de la delegación, el Gobierno argentino pone especial atención en la visita de Mario Díaz-Balart, uno de los referentes republicanos con mayor peso en temas de política exterior y América Latina dentro del Congreso norteamericano.

El legislador expresó públicamente en distintas ocasiones su respaldo a Javier Milei desde el inicio de su gestión presidencial.

El acercamiento entre Milei y el entorno de Trump

La reunión se desarrollará en un contexto de creciente alineamiento político entre la administración libertaria y sectores republicanos de Estados Unidos.

En las últimas semanas, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington para profundizar contactos con dirigentes y funcionarios cercanos a Donald Trump.

Además, durante una exposición en el Latam Economic Forum, Milei volvió a reivindicar el modelo impulsado por el mandatario estadounidense y defendió una integración regional más estrecha bajo liderazgo norteamericano.