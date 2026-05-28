Javier Milei saludó a un viejo amigo y le dio luz verde a un nuevo paquete de "desregulaciones" y "seguros"

" Cuando me saco los anteojos, ustedes saben que es el momento del peligro ", advirtió Javier Milei en una nueva presentación ante la comunidad judía, en la que intentó mantener la calma lo más que pudo, aunque no pudo evitar la embestida a los periodistas y a la oposición. Un momento después anticipó una nueva mega reforma que apunta a la desregulación de más servicios públicos .

"Tenemos que tener claro dónde estamos para saber a dónde queremos ir", señaló Milei. Acto seguido planteó: "Si quieren achicar el Estado, deben sustituir servicios por seguros". "¿No están contentos con el cuidado que tienen? Tienen seguridad privada. ¿No les gusta la educación pública? Tienen educación privada." Milei advirtió que, "si quieren achicar al Estado", hay que "generar los seguros que permitan sustituir la acción". Así dejó entrever el nuevo paquete de desregulaciones en el que trabaja el ministro Federico Sturzenegger.

Según pudo sondear MDZ con fuentes del Ministerio de Desregulación, el nuevo paquete incluiría cambios en la venta de medicamentos, la navegación y la apertura inmobiliaria.

La presentación del jefe de Estado tuvo lugar en el marco del Latam Economic Forum que organizó Darío Epstein, amigo del presidente y una de las figuras a las que Milei le prometió la conducción del Ministerio de Economía . Fue este contador graduado de la UBA quien le acercó un primer borrador sobre la dolarización de la economía, una de las propuestas centrales de la campaña de 2023.

Epstein, junto con el rabino Tzví Grunblatt , director general de Jabad Lubavitch Argentina, recibieron a Milei en el escenario y lo homenajearon arriba del escenario, con la entrega de una piedra que había sido parte del Muro de los Lamentos , el lugar que hace romper en llanto al presidente. "Que Dios te bendiga y te cuide, que te muestre una cara brillante y sonriente, que te conceda simpatía y que ponga siempre en tus manos la paz", dijo el rabino minutos antes de estrecharse en un cálido abrazo con el presidente.

Epstein Darío Epstein en el Latam Economic Forum. Latam Economic Forum

Antes de la presentación del presidente, Epstein recordó que Milei es "un amigo" que lo acompañó en todo momento, "cuando todavía no sabía que iba a ser diputado". Además, le dedicó unas palabras a Karina Milei, que se llevó la ovación del recinto en Parque Norte, el predio que dirige el sindicalista Armando Cavallieri (Comercio). "No hay Javier sin Karina. Desde el principio, Javier decía: 'Eso lo tenés que hablar con Karina'. No es casualidad; son un equipo, son lo mismo", sostuvo.

Al principio de su discurso, Milei también recordó sus primeros pasos en la política, que dio junto a Epstein: "Hice todo mal para estar en política, por eso soy el primer presidente libertario de la historia; eso es una buena señal. Los argentinos decidieron cambiar. Lo que va a determinar que salgamos del pozo son los propios argentinos."

Manuel Adorni se sentó al lado de Karina Milei

El presidente llevó a la plana mayor de su Gobierno a escuchar su discurso. Junto a Karina Milei se sentó Manuel Adorni. El jefe de Gabinete quiere dejar atrás el escándalo por su patrimonio, pero aún no presenta la declaración jurada. Aun así, sigue firme en el cargo y volvió a mostrarse en público. Lo llamativo es que la organización del evento no tenía prevista la presencia del funcionario, quien fue con Karina y se sentó a su lado.

También estuvieron los ministros Carlos Presti (Defensa) y Mario Lugones (Salud), el secretario de Cultura Leandro Cifelli, y el titular de YPF, Horacio Marín, quien momentos antes había compartido un panel con el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. En esa presentación, el empresario energético criticó a quienes afirman que las inversiones en hidrocarburos no generan empleo. "Dejen de decir eso porque no es así", sentenció con autoridad.

También acompañaron al presidente los diputados Alberto "Bertie" Benegas Lynch (Buenos Aires), Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y Virginia Gallardo (Corrientes). Una vez más, las grandes ausentes fueron Patricia Bullrich, enemistada con Karina Milei, y —por motivos de salud— Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que tiene fiebre.

En su discurso, Milei remarcó haber sacado a 14 millones de personas de la pobreza, dos millones más de lo que había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo, solo dos horas antes. “Aunque a muchos no les parezca, nuestro gobierno se la pasa explicando a la gente dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso insistimos tanto en qué estamos haciendo y hacia dónde vamos”, enfatizó Milei al inicio de su discurso.

Durante la jornada de este jueves, todo el tiempo sobrevoló la idea de si el año que viene el Gobierno iba a poder ser reelecto, en medio del calvario económico que atraviesan las grandes mayorías. "Acá nadie discute el rumbo. Todos sabemos que es por acá. Lo que queremos dejar en claro es que necesitamos que los resultados de a poco comiencen a verse porque si no, se va a votar lo mismo de siempre", reflexionó uno de los organizadores del evento.