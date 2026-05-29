Trump aplazó su "decisión final" respecto a un borrador del acuerdo con Irán

Un funcionario de la Casa Blanca informó que Donald Trump aplazó su decisión final sobre el borrador del acuerdo con Irán, reiterando que el país persa nunca debe poseer armas nucleares.

Trump ha rechazado las acusaciones de Carroll, que fueron aceptadas por un jurado en Nueva York.

En una reunión de gabinete el miércoles, Trump dijo que las conversaciones avanzaban.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aplazó hoy viernes su “decisión final” respecto a un borrador del acuerdo con Irán luego de reunirse por alrededor de dos horas con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca.

“La reunión en la Sala de Situación concluyó y se prolongó alrededor de dos horas. El presidente Trump sólo aceptará un acuerdo que sea beneficioso para Estados Unidos y que cumpla sus condiciones inquebrantables. Irán nunca podrá poseer un arma nuclear”, dijo un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

No quedó claro de inmediato por qué Trump no tomó una decisión hoy. Esta mañana, Trump esbozó sus condiciones para llegar a un acuerdo con Irán en una publicación en Truth Social, en la que afirmó que se reuniría con su equipo de seguridad nacional “para tomar una decisión definitiva” este mismo día.

Entre las principales demandas de Estados Unidos están la eliminación de los materiales nucleares enriquecidos de Irán, la reapertura del estrecho de Ormuz sin cobro de peajes y la eliminación de las minas acuáticas que quedan. “Irán debe aceptar que nunca tendrá una Bomba o Arma Nuclear.

El estrecho de Ormuz debe ser abierto de inmediato, sin peajes, para permitir el tráfico marítimo sin restricciones, en ambas direcciones. Se retirarán todas las minas acuáticas (bombas), si las hubiera”, escribió Trump. Añadió que el bloqueo naval estadounidense “se levantará entonces”.