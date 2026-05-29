De terror: un grupo de estudiantes quedó atrapado en una montaña rusa de Texas por cuatro horas

Ocho estudiantes quedaron atrapados durante casi cuatro horas en la montaña rusa Iron Shark , en el Pleasure Pier de Galveston, Texas , después de que la atracción se detuviera a unos 30 metros de altura, justo antes de una de sus caídas más pronunciadas, por una falla técnica.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde cuando los alumnos, provenientes de Houston, Estados Unidos , quedaron suspendidos en plena subida inicial del recorrido. Los vagones se detuvieron poco antes de alcanzar el punto máximo de la estructura, desde donde la atracción desciende casi en vertical.

En las últimas horas, trascendió el impactante video del momento en el que la atracción quedó suspendida y los estudiantes quedaron atrapados, comenzando a desesperarse y a pedir auxilio.

Horas más tarde, el muelle fue evacuado y los bomberos desplegaron una escalera de gran altura para iniciar un rescate complejo. Los estudiantes fueron bajados uno por uno, sujetos con arneses, en un operativo que se extendió varias horas y concluyó alrededor de las 20:30, cuando todos regresaron a tierra firme.

El jefe de Bomberos de Galveston, Mike Varela, indicó que los jóvenes estaban conmocionados por la experiencia, pero en buen estado general. Señaló que fueron revisados por posibles síntomas de deshidratación y que no se registraron lesiones graves. “Fueron revisados por posible deshidratación y todos parecen estar bastante bien”, explicó.

Según trascendió, los pasajeros formaban parte de una excursión escolar organizada por dos escuelas charter del distrito escolar independiente de Houston: Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School. El distrito confirmó que todos los estudiantes, docentes y acompañantes se encontraban a salvo y agradeció el trabajo de los socorristas y del personal del parque.

“Estamos agradecidos de que todos los estudiantes, el personal y los acompañantes estén seguros. La administración escolar está en contacto directo con las familias de todos los alumnos que participaron del viaje”, señaló el distrito en un comunicado.