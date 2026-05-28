Estudiantes mendocinos representarán a Argentina en una competencia de robótica en Europa

Un grupo de estudiantes de San Rafael se prepara para representar a Mendoza y a la Argentina en una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo. El equipo “CDC.zip y Pantallazo Azul”, del Colegio Del Carmen, viajará en junio a Eindhoven, Países Bajos, para participar del FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026.

La clasificación llegó después de un intenso recorrido en torneos provinciales y nacionales. Los jóvenes lograron destacarse en la FIRST Tech Challenge Regional Argentina 2026, realizada por primera vez en Mendoza, donde consiguieron el Inspire Award y se consolidaron como una de las alianzas campeonas del certamen.

El logro tiene un peso especial porque el equipo sanrafaelino se convirtió en el primer representante argentino en acceder a esta instancia europea. Detrás de ese paso histórico hubo meses de trabajo durante el verano, jornadas de prueba y un proyecto construido casi por completo por estudiantes secundarios.

Los nombres de los responsables de este logro

imgi_11_Estudiantes-mendocinos_-representaran-a-Argentina-en-el-FIRST-Tech-Challenge-Euro El equipo CDC.zip y Pantallazo Azul viajará a Eindhoven luego de lograr un histórico premio en la FIRST Tech Challenge disputada en Mendoza. DGE

El equipo está integrado por Valentino Carribale, Tomás Barcudi, Agustín Bianchi, Santino Benites, Pilar Pillado, Sofía Pérez y Agustín Perriello, junto a los docentes mentores Roberto José Argumedo y Félix Río Allaime. El nombre del equipo “CDC” hace referencia al Colegio Del Carmen y el “.zip” surgió porque, cuando comenzaron, eran pocos integrantes y decidieron jugar con la idea de un archivo comprimido.

El robot fue bautizado como “Pantallazo Azul”, en referencia al clásico error de Windows. Lejos de tomarlo como algo negativo, eligieron ese nombre como una forma de representar los problemas técnicos, pruebas fallidas y desafíos que tuvieron que superar durante la construcción.

Los pasos para llegar a la competencia internacional

imgi_13_Estudiantes-mendocinos_-representaran-a-Argentina-en-el-FIRST-Tech-Challenge-Euro Con un robot construido durante meses de trabajo, jóvenes mendocinos representarán a Argentina en una competencia internacional en Europa. DGE

Luego de obtener un reconocimiento al impacto social junto con el segundo puesto provincial en la Copa Robótica Argentina 2025, consiguieron el tercer puesto provincial y regional en la Liga Robótica Nacional realizada en San Rafael.

Este año dieron un salto todavía más grande con su participación en la FIRST Tech Challenge, una competencia internacional que desembarcó por primera vez en Argentina con sede en Mendoza. Los kits de robótica utilizados por los equipos fueron donados por YPF y permitieron que todos los participantes trabajaran bajo las mismas condiciones técnicas. Con esas herramientas, cada grupo debió diseñar, construir y programar un robot desde cero para enfrentar distintos desafíos en pista.

El robot llegó construido a la competencia luego de meses de pruebas y correcciones. En cada encuentro del certamen, los primeros 30 segundos son completamente autónomos y el robot funciona sin intervención humana. Después, durante dos minutos, los estudiantes toman el control mediante joysticks mientras intentan sumar puntos junto a un equipo aliado y frente a otros dos rivales.

Un viaje que necesita apoyo económico

imgi_12_Estudiantes-mendocinos_-representaran-a-Argentina-en-el-FIRST-Tech-Challenge-Euro Tras meses de programación, diseño y pruebas, un equipo mendocino viajará a Europa para competir en una exigente instancia internacional. DGE

Además del reconocimiento deportivo y educativo, el desafío ahora pasa por reunir los fondos necesarios para concretar el viaje a Países Bajos. Por eso, en las últimas semanas el equipo lanzó una rifa solidaria destinada a cubrir parte de los costos de traslado y participación internacional.

La “Súper Rifa rumbo a Países Bajos” incluye 30 premios, entre estadías turísticas, vouchers, experiencias recreativas y productos aportados por emprendedores y comerciantes de San Rafael. El objetivo es que toda la comunidad pueda involucrarse y acompañar el proyecto.