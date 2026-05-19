Estudiantes mendocinos podrán diseñar un satélite y lanzarlo en una experiencia inspirada en la NASA

La posibilidad de construir un satélite , lanzarlo en un cohete y participar de una misión espacial ya no será algo reservado para científicos profesionales. A partir de una nueva convocatoria nacional impulsada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), estudiantes mendocinos podrán sumarse a una experiencia educativa inspirada en programas de la NASA y la Agencia Espacial Europea.

La iniciativa se llama CANSAT Argentina 2026 y está destinada a estudiantes secundarios y universitarios de todo el país. El objetivo es que los jóvenes atraviesen distintas etapas de una misión espacial real: diseñar, construir, probar y lanzar un minisatélite.

El programa busca acercar la ciencia y la tecnología espacial a las aulas y despertar vocaciones vinculadas con la ingeniería, la innovación y la investigación científica.

La CONAE lanzó CANSAT Argentina 2026, una propuesta educativa que desafía a estudiantes a construir y lanzar minisatélites.

El desafío consiste en crear un CANSAT, un pequeño satélite del tamaño de una lata de gaseosa. De ahí surge el nombre: “CAN” por lata y “SAT” por satélite .

Cada equipo deberá desarrollar su dispositivo y ponerlo a prueba durante un lanzamiento real. Los minisatélites viajarán en un cohete hasta una altura cercana a un kilómetro para realizar distintas mediciones y experimentos.

En la modalidad secundaria, los grupos deberán estar integrados por entre tres y cinco estudiantes acompañados por un docente. La convocatoria está abierta para escuelas públicas y privadas y no exige conocimientos previos sobre temática espacial.

Cómo será la competencia

CANSAT Edición 2023 - UTN Jóvenes mendocinos tendrán la posibilidad de construir un minisatélite y probarlo en una campaña de lanzamiento real. UTN

La selección tendrá varias etapas. Primero habrá una capacitación virtual obligatoria y luego los equipos deberán presentar un proyecto junto con un video explicativo.

Las propuestas elegidas recibirán kits de materiales para construir sus CANSAT y avanzar con las pruebas técnicas. Finalmente, los grupos seleccionados viajarán al Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba, donde participarán de la campaña de lanzamiento.

Además de la modalidad secundaria, la CONAE también confirmó una versión universitaria del programa con desafíos técnicos más avanzados.

Cómo participar

La inscripción se realizará mediante el siguiente formulario web de la CONAE y requerirá documentación institucional y autorizaciones firmadas por estudiantes y responsables legales.

Con esta iniciativa, estudiantes mendocinos podrán vivir una experiencia poco común en el país: construir un minisatélite y participar de una misión espacial educativa que replica el trabajo de las grandes agencias aeroespaciales del mundo.