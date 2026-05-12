Marcha Universitaria: las universidades reclamaron que "la situación es crítica" y pidieron que el Gobierno aplique la ley

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El rector de la Universidad de Río Negro pidió al Gobierno nacional que "no hipotequen el futuro"

El rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, lanzó una fuerte advertencia durante el acto central de la marcha universitaria que “está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho”.

Durante la marcha universitaria, el rector Ricardo Torres advirtió sobre el impacto del ajuste en el sistema educativo y aseguró que “una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro”. Además, cuestionó las restricciones al derecho a protestar, la represión policial y el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso.

En ese marco, exigió que el Gobierno respete la ley de financiamiento universitario y las decisiones judiciales vinculadas al tema. También alertó sobre el riesgo de privar a millones de jóvenes del acceso a la educación y definió la movilización como “un día histórico” en defensa de los derechos sociales y la democracia.