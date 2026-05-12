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Marcha Universitaria: las universidades reclamaron que "la situación es crítica" y pidieron que el Gobierno aplique la ley

En una nueva marcha universitaria, la comunidad educativa se moviliza para exigir recomposición salarial y la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

MDZ Sociedad

La comunidad educativa universitaria convocó a la cuarta marcha universitaria para este martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo con el objetivo de exigirle al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que fue promulgada por el Congreso de la Nación.

Además, docentes, no docentes, estudiantes y familias reclaman una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo. Aunque la convocatoria oficial comenzó por la tarde, desde varias horas antes ya se registraban importantes concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con columnas movilizándose desde Plaza Houssay, el Congreso, avenida 9 de Julio y avenida de Mayo.

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El rector de la Universidad de Río Negro pidió al Gobierno nacional que "no hipotequen el futuro"

El rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, lanzó una fuerte advertencia durante el acto central de la marcha universitaria que “está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho”.

Durante la marcha universitaria, el rector Ricardo Torres advirtió sobre el impacto del ajuste en el sistema educativo y aseguró que “una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro”. Además, cuestionó las restricciones al derecho a protestar, la represión policial y el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso.

En ese marco, exigió que el Gobierno respete la ley de financiamiento universitario y las decisiones judiciales vinculadas al tema. También alertó sobre el riesgo de privar a millones de jóvenes del acceso a la educación y definió la movilización como “un día histórico” en defensa de los derechos sociales y la democracia.

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"La situación es crítica": el duro comunicado de las universidades en la marcha universitaria

Dentro de las exigencias de la comunidad educativa hacia el Gobierno, las universidades advirtieron en un duro comunicado que "la situación es crítica" y pidieron que se aplique la ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

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El decano de la Facultad de Veterinaria de la UBA denunció que más de 100 profesores renunciaron desde 2024

Mientras los manifestantes comienzan a agruparse en la Plaza de Mayo y nuevas columnas siguen llegando para participar de la marcha universitaria, Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, se refirió a la falta de financiamiento y aseguró que 103 docentes renunciaron desde 2024.

Además, señaló que esa cifra “equivale al 15% del total” y destacó que, si bien los fondos enviados por la Nación son recibidos, el reclamo apunta a una “recomposición salarial por el enorme atraso que tienen los salarios universitarios”.

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Ricardo Gil Lavedra presente en la marcha universitaria

A la movilización se sumaron autoridades como el decano de la Facultad de Derecho de la UBA Leandro Vergara, junto al excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura, Ricardo Gil Lavedra, y la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, entre otros.

Gil Lavedra marcha universitaria

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"Soy el primer universitario de mi familia, y quiero que mis hijos y mis nietos puedan ir a la universidad", el testimonio de uno de los manifestantes

En medio de la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo en defensa del financiamiento de la universidad pública, uno de los manifestantes dialogó con MDZ sobre la importancia de la educación pública.

"Hay que defender la universidad pública porque es una de las pocas formas que una persona tiene la posibilidad del ascenso social", estableció.

Además, contó su historia personal atravesada por la educación: "Mi abuelo era analfabeto, mi padre terminó segundo grado apenas y yo soy el primer universitario de la familia. Entonces quiero que así como yo fui a la universidad, y pude mandar a mis hijos a la universidad, quiero que mis nietos y los nietos de todos puedan ir a la universidad".

Marcha universitaria Plaza de Mayo

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La UCR se sumó a la marcha universitaria

En medio de la movilización que se lleva a cabo en todo el país, una columna de la Unión Cívica Radical (UCR) se sumó al resto de los manifestantes y marchó desde la intersección de las calles Tucumán y Callao, acompañada por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella.

Junto al también intendente de Venado Tuerto estuvieron presentes referentes de la Juventud Radical, legisladores, el presidente de la UCR de la Capital Federal, Hernán Rossi; el titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín; además de Marcos Ferrer y Federico Storani.

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"Van a ser cuadras y cuadras de gente defendiendo la educación pública", Yacobitti presente en la marcha

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires Emiliano Yacobitti dió el presente en la marcha universitaria y expresó que este fenómeno "traspasa las barreras de la universidad, es una cuestión de la sociedad que necesita una herramienta de movilidad social para tener en claro que sus hijos no van a tener determinado el futuro por el lugar donde nacieron sino por el esfuerzo que realicen".

marcha universitaria columnas de gente

Las expectativas de la movilización se centran en "que el gobierno cumple la ley de financiamiento universitario y que cumpla la ley de presupuesto que el mismo Gobierno mandó al Congreso y que aprobó", sostuvo Yacobitti, y agregó: "No la está cumpliendo, sobre todo en la partida para los Hospitales universitarios".

Junto a Yacobitti marcharon los directores de los hospitales universitarios que "explicaron durante la semana qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo el Gobierno con esa partida".

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Milei calificó a la marcha universitaria como "política y opositora" y desmintió el desfinanciamiento

El presidente Javier Milei calificó de “opositora” la marcha universitaria que se realiza este martes en distintos puntos del país. El mandatario compartió en redes sociales un documento de La Libertad Avanza que cuestiona la movilización de las casas de estudio, en reclamo de mayor presupuesto.

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El apoyo de Llaryora a la marcha universitaria: "el desfinanciamiento universitario atenta contra la identidad misma de Córdoba"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció este lunes a favor de la marcha universitaria y defendió el rol de la educación pública como una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades.

A través de sus redes sociales, sostuvo que el desfinanciamiento del sistema educativo no solo afecta el acceso al conocimiento, sino que también golpea la identidad de Córdoba, una provincia históricamente vinculada a las universidades públicas.

Además, Llaryora remarcó que la Argentina “se hizo grande gracias a la educación pública” y advirtió que no es posible pensar un mejor futuro sin inversión en educación, ciencia y tecnología.

En ese sentido, consideró que “asfixiar” al sistema universitario implica poner en riesgo tanto el presente como el futuro del país, y llamó a los cordobeses a unirse en defensa de las universidades.

Llaryora marcha universitaria

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La educación pública contra el Gobierno: el millonario recorte que paraliza a las universidades de todo el país

Este martes, el sistema universitario nacional protagoniza una nueva jornada histórica de protesta con la realización de la 4º Marcha Federal Universitaria.

La movilización, que promete ser masiva en los principales centros urbanos del país, tiene como objetivos centrales exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial inmediata para los sectores docente y no docente.

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Empiezan a llegar las primeras columnas de personas a Plaza de Mayo

Junto con distintas organizaciones sociales y entidades, la comunidad educativa se moviliza a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la ley de financiamiento.

Los estudiantes universitarios llevarán adelante la lectura de un documento en el acto central.

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