El mensaje del Gobierno de Cornejo en la antesala de la marcha universitaria

Esta tarde se reeditará la Marcha Federal convocada por las universidades nacionales del país para reclamar al Gobierno nacional los recortes en el financiamiento y el cumplimiento de la ley sancionada en el Congreso que establece mayores recursos para las instituciones de educación superior. En la antesala de la movilización, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar , respaldando la universidad pública y exigiendo una discusión respecto al financiamiento educativo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el titular del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas manifestó: “Me formé en la universidad pública. Por eso entiendo y valoro profundamente la preocupación que hoy existe en torno al financiamiento universitario en la Argentina”.

Antes de la Marcha Federal convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario, García Zalazar sostuvo que “defender la universidad pública no debería dividirnos. Debería convocarnos a una discusión seria, responsable y federal sobre cómo garantizar su sostenimiento, su calidad y su futuro”.

Me formé en la universidad pública. Por eso entiendo y valoro profundamente la preocupación que hoy existe en torno al financiamiento universitario en la Argentina. Defender la universidad pública no debería dividirnos. Debería convocarnos a una discusión seria, responsable y…

“Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas (necesarias), el país necesita discutir el financiamiento educativo. Con reglas previsibles, criterios de equidad y mecanismos transparentes de inversión”, resaltó el funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo.

Por otro lado, remarcó que “la educación pública necesita acuerdos duraderos, no miradas extremas ni discusiones superficiales”.

“La universidad pública argentina es parte del desarrollo del país, de la movilidad social ascendente y de la construcción de oportunidades. Cuidarla también implica animarnos a debatir cómo fortalecerla y sostenerla en el tiempo”, concluyó García Zalazar.

Marcha universitaria en Mendoza

La concentración para marchar en Mendoza será a las 15 en el ingreso al campus de la Universidad Nacional de Cuyo, en calles Carlos Lencinas y Orzali.

La columna de manifestantes comenzará a movilizarse a las 16 por calle Lencinas hasta Padre Contreras, luego continuará por Avenida Libertador pasando por los Portones del Parque y siguiendo por Avenida Emilio Civit.

La marcha seguirá por Avenida Sarmiento hasta llegar a la Plaza Independencia donde está previsto un acto de cierre con diferentes oradores.