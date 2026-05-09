Retractan un artículo científico sobre el uso de ChatGPT en la educación: dudas sobre su eficacia

La evidencia que respaldaba el uso de la inteligencia artificial en las aulas acaba de perder su sustento científico principal. Una investigación que aseguraba beneficios para los estudiantes fue retirada por fallas metodológicas, lo que genera una nueva incertidumbre sobre el impacto real de estas herramientas digitales.

El prestigioso sello académico Springer Nature retiró el trabajo el mes pasado debido a discrepancias en el metaanálisis que afectaron la confianza en los resultados finales. Publicado originalmente en mayo de 2025 en la revista Humanities & Social Sciences Communications , el informe intentaba medir el efecto del bot mediante la combinación de 51 estudios distintos. El texto afirmaba que existía un impacto positivo en el rendimiento académico y en el fomento del pensamiento crítico, pero esas conclusiones quedaron invalidadas.

Antes de su retiro, el artículo obtuvo una repercusión masiva en el ámbito de la educación global. Acumuló cerca de medio millón de lectores y fue citado en más de 500 oportunidades por otros investigadores. Ben Williamson, profesor en el Centro de Investigación en Educación Digital de la Universidad de Edimburgo, advirtió que muchos usuarios en redes sociales tomaron este trabajo como la primera prueba irrefutable de los beneficios de los sistemas generativos .

Sin embargo, las dudas sobre la calidad del análisis crecieron junto con su difusión. Williamson señaló que el estudio sintetizaba fuentes de baja calidad o mezclaba hallazgos que no se podían comparar por las diferencias entre las poblaciones y los métodos usados.

"Parecía un artículo que no debería haberse publicado", afirmó el especialista respecto a la falta de rigor técnico del texto.

ChatGPT estudiantes Muchos investigadores citaron el informe sobre ChatGPT en sus trabajos antes de que la editorial detectara las fallas en los datos. Shutterstock AI

Otro punto de cuestionamiento fue el tiempo de ejecución. ChatGPT salió al público a finales de 2022, lo que deja un margen muy estrecho para contar con decenas de investigaciones rigurosas revisadas por pares. No resulta factible realizar tal cantidad de estudios en un período tan corto.

Desafíos para la educación frente a los nuevos chatbots

La preocupación de los expertos radica en que la idea de que ChatGPT mejora el aprendizaje siga circulando sin contexto. Muchos docentes e investigadores que compartieron el estudio quizás no se enteren de la retractación. Ilkka Tuomi, científico jefe de Meaning Processing Ltd., criticó que este tipo de análisis pueden dar una falsa impresión de rigor científico al usar herramientas estadísticas sobre datos débiles o inconsistentes.

Este episodio ocurre mientras las universidades intentan definir cómo responder a la inteligencia artificial. Mientras algunas empresas tecnológicas impulsan los chatbots como herramientas de estudio, existe una resistencia creciente en las aulas. Al menos un país ya evalúa el regreso a los materiales impresos y al trabajo manuscrito para asegurar el aprendizaje genuino de los estudiantes. Para los investigadores, aún falta evidencia sólida que demuestre cómo estas herramientas afectan la enseñanza en la práctica diaria.