Se cayó ChatGPT: miles de usuarios no pueden usar la IA

Este mediodía, ChatGPT sufrió una caída generalizada que dejó a miles de usuarios sin poder acceder a la popular inteligencia artificial. El inconveniente comenzó a las 11:20 y se extendió a nivel mundial, afectando tanto la versión web como la aplicación móvil.

Apenas pasadas las 11, miles de usuarios comenzaron a reportar problemas masivos en los servicios de OpenAI. Plataformas como Downdetector y redes sociales se llenaron de alertas y quejas provenientes de diferentes países, evidenciando que la caída no era un caso aislado sino una interrupción global.

Los principales inconvenientes reportados incluyen: imposibilidad de generar respuestas por parte del asistente, errores de conexión constantes, fallas en el inicio de sesión y la aplicación tanto en navegadores web como en dispositivos móviles. Muchos usuarios señalaron que la pantalla se quedaba cargando indefinidamente o que directamente aparecía un mensaje de error sin solución aparente .

Sin ChatGPT, miles de personas tuvieron que recurrir a métodos tradicionales para realizar tareas que antes resolvían en segundos.

Hasta el momento, OpenAI no emitió un comunicado oficial detallando las causas del problema, aunque desde su panel de estado confirmaron que están investigando el incidente. La falta de respuestas inmediatas generó aún más malestar entre los usuarios, que utilizan la herramienta tanto para tareas cotidianas como para procesos laborales y educativos.

La caída de ChatGPT expuso una vez más la alta dependencia global de esta herramienta. Estudiantes, trabajadores autónomos, programadores y empresas que integran la API de OpenAI se vieron repentinamente paralizados.