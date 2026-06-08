Inteligencia artificial: OpenAI prepará su mayor renovación para ChatGPT

OpenAI renovará totalmente ChatGPT para ofrecer una nueva experiencia a los usuarios que, en vez de estar centrada sólo en la conversación con la inteligencia artificial , anime a las personas en el uso de herramientas de programación, generación de imágenes y aplicaciones de terceros.

Según un reporte de The Financial Times, la 'superapp', llamada así por la propia OpenAI , recibirá una renovación total en las próximas semanas que se aplicará primeramente en las 'apps' para móviles y la web .

La intención de los creadores de ChatGPT es transformar el ' chatbot ' en una 'superaplicación' que combine tanto agentes de IA como herramientas de programación, reorientando los recursos hacia productos que los ejecutivos de OpenAI entienden que generarán más ingresos.

Una renovación que forma parte de una reorganización más amplia de OpenAI, y que tiene la intención de atraer la atención del público general al igual que de competir con mayor fuerza contra su rival Anthropic, que ha sido capaz de convertir su herramienta de programación Claude Code en la favorita a nivel empresarial, como señalan más de una docena de empleados antiguos y actuales al medio citado.

Desde la perspectiva de los ejecutivos, se ve a ChatGPT como la vía para introducir a los casi 900 millones de usuarios semanales de la 'app' de chat en productos de mayor valor, y así reducir el número de los que solo usan la aplicación de forma gratuita.

La inteligencia artificial y la robótica se perfilan como una herramienta clave ante la baja natalidad. Foto: DPA La inteligencia artificial de OpenAI en su Chatgpt ofrece una experiencia integral. Foto: Dpa

Uno de los empleados senior de OpenAI afirma que "el chat está muerto". Lo que busca OpenAI con esto es que ChatGPT pase de ser un simple 'chatbot' conversacional, al que millones de usuarios se han acostumbrado, a una plataforma donde los agentes ejecuten tareas complejas, importando la tecnología y filosofía de su herramienta de código, Codex.

El desafío

La democratización de la programación es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentará OpenAI con la idea de frenar a Anthropic y su reconocida herramienta de programación Claude Code.

Thibault Sottiaux, que dirigió anteriormente Codex y ahora lidera todo el producto central y la plataforma de OpenAI, ha declarado a The Financial Times que "lo que estamos construyendo es un punto en el que tendrás tu propio agente personal capaz de ayudarte en todos los aspectos de la vida, ya sea en lo personal o en el trabajo".

Sottiaux ha sido el encargado de enfocar Codex desde una simple API de programación a un agente de 'software' avanzado. Y la idea principal con la renovación de ChatGPT es que el usuario pueda conectarse con su agente de IA en el móvil, el escritorio o la web, al igual que cuando esté conduciendo tendrá la posibilidad de iniciar una conversación para realizar una reserva en un hotel o planificar un viaje.

Los ingresos de OpenAI

OpenAI busca pasar del 40 por ciento de ingresos, que representan los dos millones de empresas que utilizan actualmente sus productos, al 50 por ciento para finales de año.

Y la vía para ello es trasladar el éxito que ha supuesto Codex, como app de escritorio que multiplicó por seis sus usuarios activos, al núcleo de la experiencia de ChatGPT, sobre todo porque la mayoría de usuarios que lo utilizan pagan por el servicio.

OpenAI rediseñará la interfaz de ChatGPT al añadir nuevos 'prompts' y funciones que dirigirán a los usuarios a las herramientas de código y las aplicaciones de terceros como Canva y Booking.com, según afirma The Financial Times citando a personas familiarizadas con los planes. Dpa