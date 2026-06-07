ChatGPT actualiza su sistema y ahora recuerda tus datos entre distintas conversaciones

El desarrollo de los asistentes virtuales avanza hacia una interacción más personalizada y fluida con las personas. La plataforma ChatGPT incorporó una actualización en su sistema de almacenamiento que le permite retener el contexto de un usuario de manera persistente, evitando la necesidad de repetir indicaciones en cada nueva sesión de chat.

La arquitectura de software de la corporación OpenAI procesa la información en segundo plano para sintetizar los datos relevantes del usuario. El programa detecta de forma automática variables cotidianas, como restricciones alimentarias o planes de viaje próximos, y aplica estos criterios en las respuestas de las sesiones futuras. Esta modificación elimina la configuración manual obligatoria que caracterizaba a las versiones del sistema de las temporadas previas.

La nueva función de memoria de la plataforma sintetiza las preferencias del usuario para evitar la reiteración de comandos en los chats nuevos.

La base de datos genera un resumen organizado que el usuario puede revisar, modificar o eliminar de acuerdo con sus criterios de privacidad. La comprensión de las líneas temporales representa otra mejora en la interfaz: si la persona menciona un evento para un mes específico, el asistente distingue de forma autónoma entre las actividades ocurridas y los sucesos futuros. Actualmente, este recurso opera únicamente para los suscriptores de los planes Plus y Pro dentro de los Estados Unidos.

Alternativas de inteligencia artificial para cuentas gratuitas

La distribución de esta tecnología para los perfiles sin cargo y para los usuarios del plan Go ocurrirá de forma escalonada en las próximas semanas. La empresa necesita expandir la capacidad de procesamiento de sus centros de datos antes de habilitar la función a nivel internacional. Mientras tanto, los usuarios del resto de los países disponen de una herramienta intermedia denominada instrucciones personalizadas para registrar sus preferencias básicas en el sistema.

Esta función alternativa ofrece dos campos de texto con un límite de 1.500 caracteres cada uno dentro del menú de configuración. En el primer espacio, la persona describe sus intereses y su profesión, mientras que en el segundo bloque define el tono, la extensión y el formato que debe adoptar la inteligencia artificial al redactar. El mecanismo se ejecuta en tres pasos y resulta compatible con las aplicaciones móviles de iOS, Android y las versiones de escritorio de la plataforma.

ChatGPT Memoria - Interna 1 ChatGPT en su versión de escritorio. OpenAI

Los especialistas en seguridad informática aconsejan mantener la cautela respecto al tipo de registros que se comparten en estos servidores. Los términos de uso de Open AI resguardan la información en sus plataformas centrales, por lo que nunca se deben ingresar datos de identidad, claves de acceso ni antecedentes de salud detallados en los perfiles para prevenir filtraciones o incidentes de vulnerabilidad virtual en la red.