¿Tu Gmail está lleno de spam? Estos 8 trucos pueden cambiar por completo tu bandeja de entrada

Desde marcar correos como spam hasta crear filtros inteligentes, estos consejos ayudan a ordenar el Gmail y mejorar la seguridad de tu cuenta.

Gmail incorpora herramientas y filtros que ayudan a reducir el spam, mejorar la seguridad y organizar correos diariamente.

Recibir decenas de correos no deseados cada semana es un problema habitual para millones de usuarios de Gmail. Más allá de resultar molestos, los mensajes de spam pueden ocultar intentos de fraude, hacer que se pierdan correos importantes e incluso ocupar espacio valioso en la cuenta de Google. La buena noticia es que existen trucos, herramientas y hábitos que permiten reducir considerablemente su impacto sin recurrir a aplicaciones externas.

Aunque Gmail incorpora uno de los filtros antispam más avanzados del mercado, su eficacia depende, en gran medida, del comportamiento de cada usuario. Acciones tan simples como marcar correctamente un mensaje sospechoso o cancelar una suscripción innecesaria ayudan al sistema a mejorar la clasificación automática y mantener la bandeja de entrada mucho más ordenada.

Gmail permite cancelar suscripciones, crear filtros personalizados y evitar que el correo basura se acumule diariamente. Shutterstock Por qué el spam representa un problema más serio de lo que parece El correo basura no solo genera desorden. También puede provocar que mensajes realmente importantes, como facturas, comprobantes de pago o comunicaciones laborales, terminen por error en la carpeta de spam y pasen desapercibidos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el almacenamiento. Todos los correos recibidos consumen espacio dentro de la cuenta de Google, que se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Si la bandeja se llena de promociones y mensajes innecesarios, el espacio disponible para archivos y fotografías también se reduce.

Además, muchos correos no deseados incluyen enlaces maliciosos, archivos infectados o intentos de phishing diseñados para robar información personal o credenciales de acceso. Por eso, aprender a gestionarlos correctamente también es una medida de seguridad.