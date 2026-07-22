Steam sorprende con un juego gratis: este RPG narrativo tiene miles de reseñas positivas
The Life and Suffering of Sir Brante puede reclamarse gratis por tiempo limitado en Steam y quedarse para siempre en tu biblioteca.
Steam vuelve a apostar por los regalos para su comunidad y, esta vez, lo hace con un título que pasó relativamente desapercibido en su lanzamiento, pero que logró construir una base de seguidores muy fiel gracias a su narrativa. Se trata de The Life and Suffering of Sir Brante, un RPG basado en decisiones que puede reclamarse gratis por tiempo limitado y quedarse para siempre en la biblioteca del usuario.
La promoción representa una excelente oportunidad para quienes disfrutan las aventuras centradas en la historia, ya que el juego cuenta con 82 puntos en Metacritic y un índice cercano al 90% de reseñas positivas en Steam. Además, el obsequio coincide con el regreso de la franquicia a la actualidad tras el anuncio de su nueva entrega.
Un RPG donde cada decisión cambia el destino del protagonista
A diferencia de los RPG tradicionales, The Life and Suffering of Sir Brante pone el foco en la narrativa y las decisiones del jugador. La aventura transcurre en el Bendito Imperio Arkniano, un mundo gobernado por dioses y dividido por un rígido sistema de clases sociales, donde el protagonista nace como un simple plebeyo y deberá abrirse camino enfrentando dilemas políticos, religiosos y personales.
El juego está estructurado en capítulos y presenta gran parte de su historia mediante texto e ilustraciones dibujadas a mano, con un estilo que recuerda a una novela interactiva. Cada conversación y cada elección tienen consecuencias permanentes, modificando las relaciones con otros personajes, el desarrollo de la trama e incluso el destino final de Sir Brante.
Durante la partida también es posible mejorar atributos como la reputación, la capacidad de persuasión y distintas habilidades que abren nuevas opciones de diálogo. Además, incorpora un sistema de resurrección que permite volver atrás en determinados momentos para explorar caminos alternativos y descubrir cómo cambian los acontecimientos con decisiones diferentes.
Una promoción ideal para descubrir una de las joyas narrativas de Steam
El regreso del juego a la conversación coincide con el anuncio de The Life and Suffering of Prince Jerian, la nueva entrega de la saga. Aprovechando ese impulso, los desarrolladores decidieron ofrecer el título original de forma completamente gratuita en Steam por tiempo limitado.
La respuesta de la comunidad fue inmediata. En apenas unos días, el RPG alcanzó un nuevo récord de jugadores simultáneos en la plataforma de Valve, multiplicando varias veces su anterior marca y demostrando que todavía tiene mucho para ofrecer a quienes buscan experiencias narrativas profundas.
Las críticas también respaldan esa popularidad. Además de su 82 en Metacritic, el título mantiene miles de valoraciones positivas en Steam, donde los usuarios destacan especialmente la calidad de su escritura, la construcción del mundo, la profundidad de las decisiones y la enorme rejugabilidad que ofrece gracias a sus múltiples ramificaciones argumentales.
Quienes deseen incorporarlo a su colección deberán actuar rápido, ya que la promoción finalizará el 23 de julio de 2026. Una vez reclamado, el juego permanecerá para siempre en la biblioteca del usuario, incluso después de que vuelva a su precio habitual.
Para los amantes de las novelas visuales, los RPG centrados en la historia y las aventuras donde cada decisión realmente importa, The Life and Suffering of Sir Brante se presenta como uno de los regalos más interesantes que Steam ofreció en los últimos meses.