Steam sorprende con un juego gratis: este RPG narrativo tiene miles de reseñas positivas

The Life and Suffering of Sir Brante puede reclamarse gratis por tiempo limitado en Steam y quedarse para siempre en tu biblioteca.

Steam vuelve a apostar por los regalos para su comunidad y, esta vez, lo hace con un título que pasó relativamente desapercibido en su lanzamiento, pero que logró construir una base de seguidores muy fiel gracias a su narrativa. Se trata de The Life and Suffering of Sir Brante, un RPG basado en decisiones que puede reclamarse gratis por tiempo limitado y quedarse para siempre en la biblioteca del usuario.

La promoción representa una excelente oportunidad para quienes disfrutan las aventuras centradas en la historia, ya que el juego cuenta con 82 puntos en Metacritic y un índice cercano al 90% de reseñas positivas en Steam. Además, el obsequio coincide con el regreso de la franquicia a la actualidad tras el anuncio de su nueva entrega.

Steam ofrece gratis una aventura con 82 puntos en Metacritic y miles de reseñas positivas de usuarios. The Life and Suffering of Sir Brante Un RPG donde cada decisión cambia el destino del protagonista A diferencia de los RPG tradicionales, The Life and Suffering of Sir Brante pone el foco en la narrativa y las decisiones del jugador. La aventura transcurre en el Bendito Imperio Arkniano, un mundo gobernado por dioses y dividido por un rígido sistema de clases sociales, donde el protagonista nace como un simple plebeyo y deberá abrirse camino enfrentando dilemas políticos, religiosos y personales.

El juego está estructurado en capítulos y presenta gran parte de su historia mediante texto e ilustraciones dibujadas a mano, con un estilo que recuerda a una novela interactiva. Cada conversación y cada elección tienen consecuencias permanentes, modificando las relaciones con otros personajes, el desarrollo de la trama e incluso el destino final de Sir Brante.

Durante la partida también es posible mejorar atributos como la reputación, la capacidad de persuasión y distintas habilidades que abren nuevas opciones de diálogo. Además, incorpora un sistema de resurrección que permite volver atrás en determinados momentos para explorar caminos alternativos y descubrir cómo cambian los acontecimientos con decisiones diferentes.