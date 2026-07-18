Valve lo confirmó: esto es lo que realmente significa la línea roja de la muerte en la Steam Machine

La llegada de un nuevo dispositivo siempre viene acompañada de dudas, y la Steam Machine de Valve no fue la excepción. En los últimos días, una supuesta falla bautizada por la comunidad como "Red Line of Death" (línea roja de la muerte) comenzó a preocupar a numerosos usuarios luego de que un caso se hiciera viral en Reddit . La aparición de una línea roja en el panel LED y la imposibilidad de iniciar el sistema despertaron el temor de estar frente a un defecto de fábrica similar al recordado "Anillo Rojo de la Muerte" de Xbox 360.

Sin embargo, Valve salió a aclarar la situación y confirmó que, en la mayoría de los casos, esa señal no representa un fallo permanente del hardware, sino un comportamiento completamente normal del sistema.

La preocupación comenzó cuando un usuario publicó en Reddit que su Steam Machine había dejado de arrancar poco tiempo después de comprarla. Al observar una barra roja iluminada en el panel frontal y consultar la documentación técnica disponible, llegó a la conclusión de que la tarjeta gráfica había fallado.

La línea roja de la Steam Machine corresponde al proceso automático de calibración de memoria tras determinadas actualizaciones del BIOS.

La publicación rápidamente se viralizó y muchos propietarios comenzaron a pensar que la nueva consola sufría un problema de fabricación.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. Antes de reemplazar el equipo, el usuario decidió realizar un procedimiento de recuperación: desconectó la consola de la corriente durante varias horas, descargó la electricidad residual presionando repetidamente el botón de encendido y finalmente efectuó un reinicio completo del CMOS desde el modo de recuperación. Tras esos pasos, la Steam Machine volvió a funcionar con normalidad.

Un reinicio del CMOS suele solucionar el problema y permitir que la consola inicie normalmente otra vez. Imagen generada por la IA

Valve explica el verdadero origen de la línea roja

Poco después, Valve confirmó que el diagnóstico inicial era incorrecto. Según explicó la compañía, la línea roja no suele indicar un fallo de la GPU, sino que representa el proceso conocido como memory training, una operación automática mediante la cual el sistema de la consola vuelve a calibrar la memoria RAM después de determinadas actualizaciones del BIOS.

Durante ese procedimiento es normal que el primer arranque demore bastante más de lo habitual, especialmente en equipos con plataformas AMD Zen 4 y Zen 5.

Además, Valve reconoció que gran parte de la confusión se originó por un error en la documentación técnica del panel LED RGB. Los códigos luminosos aparecían invertidos horizontalmente, lo que llevó a muchos usuarios a interpretar equivocadamente el significado de la barra roja.

En realidad, el verdadero indicador de un fallo relacionado con la tarjeta gráfica se encuentra en el lado opuesto del panel.

La confusión surgió por un error en la documentación oficial sobre los indicadores luminosos del panel LED Imagen generada por la IA

Qué hacer si aparece la línea roja

Aunque el problema no suele estar relacionado con una avería permanente, Valve recomienda seguir un procedimiento específico antes de pensar en una reparación o solicitar un reemplazo.

El primer paso consiste en desconectar completamente la Steam Machine de la corriente. Luego, es aconsejable presionar varias veces el botón de encendido para eliminar cualquier resto de electricidad acumulada en el sistema. Después de volver a conectar la consola, se debe mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente seis segundos para ingresar al menú de recuperación y ejecutar un reinicio completo del CMOS. Una vez finalizado ese proceso, solo queda esperar a que el indicador LED cambie de rojo a azul. Ese cambio confirma que el sistema completó correctamente el memory training y está listo para iniciar normalmente.

La explicación de Valve despejó una de las mayores preocupaciones surgidas desde el lanzamiento de la Steam Machine. Lo que inicialmente parecía un grave defecto de hardware terminó siendo una confusión provocada por la documentación oficial y un comportamiento esperado tras determinadas actualizaciones del BIOS. Para la mayoría de los usuarios, la temida "Red Line of Death" no es más que una falsa alarma.