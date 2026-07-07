Steam Machine vs. PC gamer: qué conviene comprar en 2026

El regreso de las Steam Machine marcó un nuevo intento de Valve por acercar la experiencia de una consola al mundo del PC gamer . Después del fracaso de la primera generación lanzada hace más de una década, la compañía vuelve a apostar por este concepto con un equipo compacto diseñado exclusivamente para videojuegos .

Aunque a simple vista pueda parecer una PC gamer más, Valve insiste en que la propuesta tiene una identidad propia. El dispositivo comparte componentes similares a los de una computadora convencional, pero se diferencia por su sistema operativo, su formato y la experiencia de uso. La pregunta inevitable es cuál de las dos opciones conviene más.

La primera diferencia entre una Steam Machine y una PC gamer está en su concepto. Mientras una computadora es una plataforma completamente abierta, que permite elegir cada componente y actualizarlo con el paso del tiempo, la Steam Machine es un sistema cerrado, con una configuración de hardware definida por Valve .

Según la información disponible, el equipo llega con un procesador AMD Zen 4 de seis núcleos y doce hilos, una GPU basada en RDNA 3 con 8 GB de memoria gráfica y diferentes opciones de almacenamiento SSD. Su rendimiento es comparable al de una PC equipada con un Ryzen 5 7600X y una tarjeta gráfica de gama media.

La gran diferencia es que el usuario de una PC puede modificar el equipo cuando lo desee, instalar una nueva placa de video, ampliar la memoria RAM o cambiar el procesador. En la Steam Machine , en cambio, el rendimiento esta limitado por el hardware elegido por Valve .

La elección dependerá del usuario: simplicidad y comodidad con Steam Machine o máxima personalización con una PC gamer. Valve

SteamOS contra Windows: el gran duelo

Si hay un aspecto en el que la Steam Machine promete sacar ventaja es el sistema operativo. El dispositivo utiliza SteamOS, una plataforma basada en Linux y desarrollada específicamente para videojuegos.

Al estar optimizado para jugar, SteamOS consume menos recursos que Windows 11 y reduce la cantidad de procesos en segundo plano. Esto permite aprovechar mejor el hardware y obtener un rendimiento superior con componentes similares.

Sin embargo, Windows sigue siendo el sistema operativo más versátil. Además de Steam, permite acceder sin restricciones a servicios como Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG y una enorme variedad de aplicaciones. También ofrece compatibilidad con prácticamente todos los videojuegos del mercado, incluidos aquellos que utilizan sistemas antitrampas que todavía presentan problemas en Linux.

En otras palabras, SteamOS prioriza el rendimiento y la simplicidad, mientras que Windows apuesta por la compatibilidad y la flexibilidad.

SteamOS promete mayor rendimiento al estar optimizado para jugar, mientras Windows ofrece más compatibilidad y flexibilidad. Imagen generada por la IA

¿Cuál conviene elegir en 2026?

La respuesta depende del tipo de jugador. La Steam Machine apunta a quienes buscan un dispositivo listo para conectar al televisor y comenzar a jugar, sin preocuparse por configuraciones, actualizaciones complejas o mantenimiento. Su formato compacto y una experiencia optimizada podrían convertirla en una excelente alternativa para el living, especialmente si finalmente mantiene un precio competitivo.

La PC gamer, en cambio, continúa siendo la opción más completa para quienes buscan el máximo rendimiento y la posibilidad de personalizar cada aspecto del equipo. También resulta la mejor alternativa para quienes utilizan la computadora tanto para jugar como para trabajar, estudiar o crear contenido.

En definitiva, la nueva Steam Machine no pretende reemplazar a las PC gamer tradicionales, sino ofrecer una experiencia diferente. Valve apuesta por un equipo más simple, optimizado y pensado exclusivamente para jugar, mientras que la PC sigue siendo la plataforma más potente y versátil para quienes quieren tener el control absoluto sobre su hardware y su biblioteca de juegos.