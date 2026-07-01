SteamOS 3.8 llega a PC: cómo convertirla en una Steam Machine sin gastar un peso

Valve y Steam volvieron a dar un paso importante para llevar la experiencia de la Steam Deck al escritorio. Con el lanzamiento oficial de SteamOS 3.8 , cualquier usuario puede instalar gratuitamente el sistema operativo en una PC compatible y transformarla en una auténtica Steam Machine , una alternativa pensada para quienes buscan jugar desde el televisor con una interfaz optimizada y un rendimiento centrado exclusivamente en los videojuegos.

La nueva versión simplifica notablemente el proceso de instalación y acerca una propuesta que durante años parecía reservada para dispositivos específicos de la compañía. El resultado es una plataforma dedicada al gaming que elimina gran parte de las distracciones de un sistema operativo tradicional y aprovecha al máximo el hardware disponible.

Para comenzar, basta con descargar la imagen oficial de SteamOS 3.8 desde el sitio de Valve y grabarla en un pendrive de al menos 8 GB utilizando programas gratuitos como Rufus, en Windows, o Balena Etcher, para macOS y Linux.

La actualización lleva la experiencia de Steam Deck al escritorio con una interfaz pensada exclusivamente para jugar.

Luego hay que iniciar la computadora desde esa memoria USB, desactivar la opción "Secure Boot" en la BIOS y seguir el asistente de instalación. El procedimiento es bastante simple y, una vez finalizado, el equipo reinicia mostrando la pantalla de bienvenida de SteamOS, listo para funcionar como una consola de videojuegos.

Sin embargo, existe un aspecto que no debe pasarse por alto: el instalador elimina por completo el contenido del disco donde se instala el sistema. Actualmente SteamOS no permite convivir con otros sistemas operativos mediante una instalación dual, por lo que es indispensable realizar una copia de seguridad de todos los archivos importantes antes de comenzar.

El sistema elimina Windows durante la instalación, por lo que hacer una copia de seguridad es imprescindible. SteamOS

AMD, la gran beneficiada por ahora

El principal punto fuerte de SteamOS - en su versión 3.8- es su nivel de optimización para tarjetas gráficas AMD. Valve desarrolló esta versión pensando especialmente en ese hardware, permitiendo acceder a funciones como la gestión avanzada de controladores y la precompilación de sombras, dos tecnologías que ayudan a reducir tiempos de carga y mejorar la estabilidad durante las partidas.

En cambio, quienes utilizan placas Nvidia todavía deberán esperar. La compañía confirmó que trabaja junto al fabricante para ofrecer compatibilidad oficial, aunque sus responsables adelantaron que esa integración aún no estará lista durante este año.

Mientras tanto, los usuarios con equipos AMD son quienes podrán aprovechar al máximo la experiencia que ofrece SteamOS en una computadora conectada al televisor, replicando buena parte del funcionamiento de la Steam Deck sin necesidad de adquirir el dispositivo portátil.

SteamOS 3.8 ofrece su mejor rendimiento en equipos con gráficas AMD gracias a optimizaciones exclusivas de Valve. SteamOS

¿Vale la pena instalar SteamOS?

Para quienes cuentan con un equipo compatible y buscan convertir una PC en una consola dedicada, SteamOS 3.8 representa una propuesta muy atractiva. La instalación ya no requiere conocimientos avanzados y el sistema ofrece una interfaz diseñada exclusivamente para jugar, con un funcionamiento ágil y optimizado.

No obstante, todavía existen limitaciones importantes, como la falta de soporte para tarjetas Nvidia y la imposibilidad de compartir el disco con Windows u otros sistemas operativos. Si esas restricciones representan un inconveniente, existen alternativas basadas en Linux, como Bazzite o Nobara, que ofrecen una experiencia similar mientras Valve continúa ampliando la compatibilidad de SteamOS.

Con esta actualización, la empresa da un nuevo paso en su estrategia de llevar el ecosistema de Steam más allá de la Steam Deck y acercar la experiencia de una consola al hardware tradicional de PC, sin costo adicional para los usuarios.