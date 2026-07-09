Un youtuber transformó sus juegos de Steam en CD y reavivó la polémica por el formato físico en PlayStation

La decisión de Sony de abandonar definitivamente los videojuegos físicos en PlayStation a partir de 2028 abrió un debate que parecía saldado. Mientras miles de jugadores cuestionan el avance del formato digital y reclaman la posibilidad de seguir comprando, prestando o coleccionando discos, un youtuber encontró una forma tan llamativa como nostálgica de preservar su biblioteca de PC: transformar sus juegos digitales de Steam y GOG en ediciones físicas completamente funcionales.

El proyecto no busca reemplazar el formato comercial ni fomentar la piratería. Sin embargo, plantea una pregunta inevitable en medio de la polémica: si es posible hacerlo con juegos de PC, ¿podría existir una alternativa similar para preservar los títulos de PlayStation en el futuro?

El responsable de la iniciativa es, el youtuber Alex White , quien decidió convertir los juegos que compró legalmente en Steam y GOG en discos Blu-ray con cajas, portadas e incluso detalles personalizados que recuerdan a las clásicas ediciones físicas de PC.

El proyecto resurgió tras la decisión de Sony de abandonar los videojuegos físicos desde 2028.

La clave de su proyecto está en utilizar juegos que no cuentan con DRM (Digital Rights Management), el sistema de protección que restringe la copia y el uso de los archivos. En el caso de GOG, todos los títulos pueden descargarse con sus instaladores completos, mientras que algunos juegos de Steam también pueden ejecutarse sin depender de esta protección.

Una vez descargados, White crea una imagen del juego y la graba en un Blu-ray. Después imprime directamente la carátula sobre el disco con una impresora especializada y confecciona una portada en papel fotográfico para colocarla dentro de una caja plástica tradicional.

El resultado es una edición física completamente funcional: al insertar el disco en una computadora, el instalador se ejecuta sin necesidad de descargar nuevamente el juego desde Internet. Incluso, para títulos de gran tamaño como Expedition 33, diseñó cajas dobles con varios discos, replicando la experiencia de los lanzamientos físicos de hace algunos años.

Como detalle adicional, cada caja incorpora una imagen del perfil de Steam del creador mostrando el nombre del juego y las horas jugadas, una especie de certificado personal que acredita que ese título forma parte de su biblioteca original.

Los juegos sin DRM permiten crear copias físicas para preservar bibliotecas digitales adquiridas legalmente. Captura video

Una respuesta al debate sobre la propiedad de los videojuegos

White reconoció que su proyecto nació directamente como consecuencia del anuncio de Sony sobre el fin de los juegos físicos.

Según explicó en sus redes sociales, la noticia despertó la necesidad de conservar su colección sin depender exclusivamente de servidores o plataformas digitales. El creador también aclaró que no pretende vender estos discos ni distribuir copias ilegales, sino demostrar que es posible preservar una biblioteca digital de manera completamente personal.

Su argumento es sencillo: aunque algún día Steam o GOG dejaran de funcionar, esos discos seguirían permitiendo instalar los juegos sin conexión a servicios externos.

La iniciativa llega mientras la comunidad de PlayStation mantiene su rechazo a la decisión de Sony. Más de 70.000 jugadores ya firmaron una petición para que la empresa revierta su plan de abandonar el formato físico desde 2028. Los impulsores sostienen que un disco representa una verdadera propiedad: puede prestarse, revenderse, conservarse o coleccionarse, algo que no ocurre con una licencia digital.

La iniciativa reaviva el debate sobre la propiedad y preservación de los videojuegos en la era digital. Captura video

¿Podría hacerse algo similar con los juegos de PlayStation?

El proyecto de Alex White inevitablemente abre una incógnita que hoy muchos jugadores se hacen. Si fue posible crear copias físicas funcionales de juegos de PC adquiridos legalmente gracias a la ausencia de DRM, ¿podría aplicarse una idea semejante al ecosistema PlayStation?

Por ahora, la respuesta parece estar lejos de ser afirmativa. Los juegos de PlayStation cuentan con sistemas de protección mucho más estrictos y dependen de mecanismos de autenticación y cifrado que impiden una solución tan sencilla como la utilizada en PC.

Sin embargo, el experimento del youtuber vuelve a poner sobre la mesa una discusión cada vez más presente en la industria: qué significa realmente ser dueño de un videojuego en la era digital y cómo garantizar que las bibliotecas actuales puedan preservarse cuando los servidores, las tiendas o las políticas comerciales cambien con el paso de los años. Ese debate, lejos de terminar, recién parece haber comenzado.