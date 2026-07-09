PlayStation Plus ofrece hasta 50% de descuento a quienes cancelaron su suscripción

La decisión de Sony de dejar de producir videojuegos físicos a partir de 2028 sigue generando una fuerte reacción entre los jugadores. En medio de las críticas y las cancelaciones de suscripciones a PlayStation Plus como forma de protesta, comenzaron a aparecer reportes de usuarios que recibieron ofertas de hasta un 50% de descuento para volver a contratar el servicio.

Aunque la compañía no confirmó oficialmente que se trate de una estrategia para contener el descontento, el momento en el que aparecieron estas promociones despertó todo tipo de especulaciones dentro de la comunidad.

Luego del anuncio sobre el futuro exclusivamente digital de PlayStation , numerosos jugadores decidieron cancelar la renovación de PlayStation Plus como señal de rechazo. Sin embargo, varios de ellos comenzaron a informar en foros y redes sociales que, tras dar de baja su suscripción , Sony les ofreció importantes descuentos para regresar al servicio.

De acuerdo con los reportes de la comunidad, quienes tenían un plan anual recibieron propuestas con rebajas de entre 25% y 33%, mientras que algunos usuarios con suscripciones trimestrales obtuvieron ofertas de hasta el 50% de descuento para renovar.

Por el momento, todo indica que se trata de una promoción aplicada de manera selectiva y automatizada, ya que no todos los jugadores recibieron el mismo beneficio. Sony tampoco brindó explicaciones sobre los criterios utilizados para otorgar estas ofertas.

Las ofertas para volver a PlayStation Plus serían selectivas y aparecieron después de cancelar la suscripción. PlayStation

La comunidad mantiene la protesta

La polémica comenzó después de que Sony confirmara que a partir de 2028 dejará de producir videojuegos en formato físico, una medida que alcanzará tanto a los títulos exclusivos de PlayStation como a los desarrollados por estudios externos. La decisión implica que los nuevos lanzamientos pasarán a distribuirse únicamente en formato digital.

El anuncio fue recibido con un fuerte rechazo por parte de un sector de la comunidad, que considera al formato físico como una garantía de preservación, propiedad y libertad para revender o coleccionar videojuegos. Incluso personalidades de la industria, como el actor David Hayter, reconocido por dar voz a Solid Snake, criticaron públicamente la medida con un mensaje contundente: "Sin discos, no hay compras".

Pese a los descuentos ofrecidos en PlayStation Plus, muchos jugadores aseguran que mantendrán su postura. En Reddit, uno de los usuarios resumió el sentimiento de buena parte de la comunidad: aseguró que recibió una oferta del 50% de descuento tras cancelar su suscripción, pero decidió rechazarla y no volver a pagar el servicio mientras Sony no revierta su decisión.

La eliminación de los videojuegos físicos desde 2028 provocó una fuerte reacción entre los jugadores de PlayStation. Imagen generada por la IA

Sony sigue sin responder a las críticas

La empresa permanece en silencio desde el anuncio realizado el 1 de julio, que desató una de las mayores controversias recientes para la marca. Recién el 7 de julio volvió a publicar contenido en sus redes sociales para presentar un nuevo control especializado en juegos de pelea.

Sin embargo, la publicación terminó convirtiéndose en un nuevo espacio de protesta. Miles de comentarios hicieron referencia al fin de los juegos físicos y reclamaron una respuesta oficial por parte de la compañía.

Hasta el momento, Sony no dio señales de que vaya a modificar sus planes. Mientras tanto, continúan las campañas impulsadas por la comunidad para reunir firmas y presionar a la empresa con el objetivo de preservar el formato físico, mientras las llamativas ofertas de PlayStation Plus alimentan el debate sobre si la compañía busca recuperar a los usuarios que decidieron marcharse.