Steam sorprende con 10 juegos gratis para PC que ya puedes reclamar y conservar para siempre
Steam incorporó diez nuevos títulos gratuitos de acción, estrategia, terror y aventuras que puedes añadir a tu biblioteca sin pagar y sin fecha límite.
Steam volvió a ampliar su catálogo de juegos gratis con diez incorporaciones que pueden reclamarse sin pagar y, lo más importante, sin una fecha límite. A diferencia de las promociones temporales que suelen aparecer en la plataforma de Valve, estos juegos permanecerán disponibles para sumar a la biblioteca de cualquier usuario, con propuestas que abarcan desde la estrategia y la construcción de ciudades hasta el terror, la acción y las aventuras narrativas.
La selección reúne proyectos independientes con mecánicas muy distintas entre sí, por lo que resulta una buena oportunidad para descubrir experiencias nuevas sin gastar dinero. Incluso hay una aplicación con inteligencia artificial pensada para asistir a los jugadores durante sus partidas.
Estrategia, supervivencia, acción y terror para todos los gustos
Entre los lanzamientos más destacados aparece Little Incrementisle, un constructor de colonias en el que el objetivo es explorar islas, reunir recursos, levantar asentamientos y reclutar aldeanos antes de partir hacia un nuevo territorio. El progreso se mantiene gracias a un sistema de prestigio que permite desbloquear mejoras permanentes hasta alcanzar el archipiélago final.
Otra propuesta interesante es Built by Day, Bitten by Night, que mezcla construcción de ciudades con mecánicas de defensa de torres. Durante el día el jugador desarrolla su reino con granjas, mansiones y otras estructuras, mientras que por la noche debe resistir oleadas de enemigos que incluyen zombis, piratas, yetis, robots y hasta ovnis. El título se encuentra en acceso anticipado y promete partidas cada vez más exigentes.
Para quienes prefieren una experiencia narrativa, Mile Zero Anomaly apuesta por el suspenso psicológico. La historia comienza cuando el automóvil del protagonista se avería en una ruta de montaña y la única alternativa es avanzar a pie siguiendo señales que, poco a poco, empiezan a contradecirse. La tensión aumenta con anomalías visuales y una regla simple: nunca mirar hacia atrás.
En un registro completamente diferente, Shipyard of Theseus propone resolver dilemas filosóficos inspirados en la mitología griega mediante una aventura de apuntar y hacer clic, mientras que Unwoven ofrece acción isométrica en una mansión gótica, donde la dificultad cambia dinámicamente según el rendimiento del jugador.
La lista se completa con Micronova, una aventura ambientada en un ecosistema microscópico; Step Lightly, un breve juego de terror y plataformas protagonizado por una niña que intenta escapar de su casa sin hacer ruido; HYPERFIST, un frenético shooter en primera persona con estética de cómic punk; y CORGI & WOOLLY - Little Horizon, una curiosa mascota virtual que vive en una esquina del escritorio y reacciona a cada movimiento del teclado y del mouse.
Una herramienta con IA y cómo conseguir todos los juegos
Entre las novedades también sobresale GAMEBORO, que no es un videojuego sino un asistente con inteligencia artificial. Funciona como una superposición sobre cualquier juego y permite consultar, mediante voz o texto, guías, estadísticas, ubicaciones de objetivos y estrategias sin abandonar la partida. Además, detecta automáticamente qué título está en ejecución y busca información en wikis y foros especializados.
Agregar cualquiera de estas propuestas a la cuenta es un proceso sencillo. Solo hay que ingresar a Steam, iniciar sesión y buscar cada juego por su nombre. En su ficha aparecerá la opción "Jugar gratis" o un precio de cero pesos. Al añadirlo a la biblioteca, el título queda asociado de manera permanente a la cuenta, por lo que podrá descargarse en cualquier momento, sin límite de tiempo ni costo adicional.