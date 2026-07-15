Steam sorprende con 10 juegos gratis para PC que ya puedes reclamar y conservar para siempre

Steam incorporó diez nuevos títulos gratuitos de acción, estrategia, terror y aventuras que puedes añadir a tu biblioteca sin pagar y sin fecha límite.

Steam volvió a ampliar su catálogo de juegos gratis con diez incorporaciones que pueden reclamarse sin pagar y, lo más importante, sin una fecha límite. A diferencia de las promociones temporales que suelen aparecer en la plataforma de Valve, estos juegos permanecerán disponibles para sumar a la biblioteca de cualquier usuario, con propuestas que abarcan desde la estrategia y la construcción de ciudades hasta el terror, la acción y las aventuras narrativas.

La selección reúne proyectos independientes con mecánicas muy distintas entre sí, por lo que resulta una buena oportunidad para descubrir experiencias nuevas sin gastar dinero. Incluso hay una aplicación con inteligencia artificial pensada para asistir a los jugadores durante sus partidas.

Estrategia, terror y aventuras llegan gratis a Steam sin fecha límite de reclamación. Imagen generada por la IA Estrategia, supervivencia, acción y terror para todos los gustos Entre los lanzamientos más destacados aparece Little Incrementisle, un constructor de colonias en el que el objetivo es explorar islas, reunir recursos, levantar asentamientos y reclutar aldeanos antes de partir hacia un nuevo territorio. El progreso se mantiene gracias a un sistema de prestigio que permite desbloquear mejoras permanentes hasta alcanzar el archipiélago final.

Otra propuesta interesante es Built by Day, Bitten by Night, que mezcla construcción de ciudades con mecánicas de defensa de torres. Durante el día el jugador desarrolla su reino con granjas, mansiones y otras estructuras, mientras que por la noche debe resistir oleadas de enemigos que incluyen zombis, piratas, yetis, robots y hasta ovnis. El título se encuentra en acceso anticipado y promete partidas cada vez más exigentes.

Para quienes prefieren una experiencia narrativa, Mile Zero Anomaly apuesta por el suspenso psicológico. La historia comienza cuando el automóvil del protagonista se avería en una ruta de montaña y la única alternativa es avanzar a pie siguiendo señales que, poco a poco, empiezan a contradecirse. La tensión aumenta con anomalías visuales y una regla simple: nunca mirar hacia atrás.