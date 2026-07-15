iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: diferencias y precios de la nueva línea en Argentina

La tienda oficial de Apple en MELI tiene sus últimos modelos de iPhone. Las variantes de 512 GB muestran cambios de hardware y costos en el mercado local.

La distribución de teléfonos gama alta en el país registra novedades con la apertura de stock de la última familia de Apple en Mercado Libre. La plataforma comercial ofrece opciones para adquirir el iPhone con garantía oficial de la marca, exponiendo variaciones de rendimiento que justifican las diferencias de precio entre las tres terminales importadas.

La paridad de precios en las tiendas virtuales oficiales expone un escenario de alta competencia entre las diferentes versiones de la marca. Las planillas técnicas de estos equipos muestran que la firma de tecnología busca resolver las necesidades de procesamiento gráfico mediante chips adaptados para tareas de análisis local. La inclusión de memorias RAM de gran escala garantiza una ejecución fluida de las aplicaciones de mensajería y redes sociales sin sufrir congelamientos en el entorno visual.

iPhone 17 El modelo base de la familia se presenta como la opción equilibrada para quienes buscan actualizar su terminal de uso diario. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 3.000 nits y una reducción del reflejo del 33 por ciento en comparación con las pantallas ordinarias. El procesador A19 gestiona las tareas del sistema operativo iOS 26, destinando sus núcleos gráficos al procesamiento local de datos de seguridad. La batería ofrece una autonomía de hasta 30 horas de reproducción de video continuo, admitiendo un ciclo de carga rápida de veinte minutos. En Mercado Libre su precio oscila entre los $2,600,000 y los $3,300,000.

El modelo base cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas para facilitar el agarre del teléfono con una sola mano. Shutterstock iPhone 17 Pro La versión intermedia de la gama eleva las prestaciones de hardware mediante la incorporación de un chasis unibody de aluminio forjado y cristales protectores Ceramic Shield de segunda generación en ambas caras. El iPhone 17 Pro asimila el procesador A19 Pro, una pieza de silicio que trabaja en conjunto con un sistema de enfriamiento por evaporación para sostener el rendimiento bajo alta demanda gráfica. La memoria de acceso aleatorio sube a los 12 GB, facilitando la ejecución paralela de múltiples procesos. En el apartado óptico, este teléfono suma un lente con zoom óptico de 8x de calidad profesional.

Oferta de colores de la serie pro de los iPhone 17. Shutterstock iPhone 17 Pro Max El exponente de mayor escala unifica las mejores características de la serie bajo una estructura física diseñada para la máxima duración. El modelo comparte el procesador de su hermano menor pero eleva la autonomía de la batería hasta alcanzar las 37 horas de reproducción multimedia continua. La diferencia de precio con respecto al iPhone 17 Pro se justifica en el tamaño del chasis y en la capacidad de almacenamiento eléctrico de la celda de energía. La pantalla de este teléfono sostiene la fluidez del diseño gráfico Liquid Glass sin alterar los consumos nominales de la placa madre.