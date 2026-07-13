Lo que espero del próximo iPhone 18 Pro Max: las cuatro deudas pendientes de Apple

Un análisis de las características indispensables que el próximo teléfono de la marca debe incorporar para satisfacer a los usuarios exigentes de los iPhone.

El desarrollo del próximo teléfono de Apple despierta expectativas y, como usuaria, mantengo una lista clara de demandas técnicas. El iPhone necesita resolver deudas pendientes en hardware para justificar su posición en el mercado de gama alta. Las mejoras en batería, almacenamiento y resistencia estructural son prioridades que la compañía de Apple no puede ignorar.

Espacio local y estabilización sin accesorios en el iPhone 18 Pro Max El peso de las fotos y los videos en alta resolución crece con cada generación de cámaras. El sistema de almacenamiento en la nube resulta tedioso y corta el ritmo de trabajo cuando se generan muchos archivos en el día. Por eso, espero que el iPhone 18 Pro Max parta desde una base obligatoria de medio terabyte de memoria interna.

El próximo iPhone 18 Pro Max debe incorporar un almacenamiento base más amplio para evitar la dependencia de la nube. shutterstock La producción audiovisual móvil también demanda una opción de grabación extremadamente estable. Si invertimos en uno de los teléfonos más costosos del mercado, la cámara no debería depender de periféricos externos como los estabilizadores manuales.

Los usuarios avanzados buscan herramientas autónomas; la necesidad de accesorios externos resta versatilidad al dispositivo de uso diario.

Resistencia y autonomía para el nuevo iPhone Los iPhone 17 se rayan fácilmente. La durabilidad es otro aspecto central que requiere una revisión urgente por parte de los ingenieros de la empresa. El iPhone es un teléfono de uso cotidiano y sus materiales deben valer la pena, sin dañarse con la facilidad que se observó en la serie 17. Una estructura más resistente evitará roturas prematuras ante las caídas accidentales. Los materiales de la estructura del iPhone necesitan mayor dureza para igualar el estándar de la competencia.