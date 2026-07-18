Estos tres Motorola ofrecen prestaciones premium y valen menos de $600.000 en Mercado Libre

Encontrar un celular que combine buen rendimiento, almacenamiento generoso y un precio competitivo no siempre es una tarea sencilla. En Mercado Libre conviven cientos de modelos, marcas y promociones que muchas veces dificultan la elección. Sin embargo, dentro de la gama media alta de Motorola hay tres equipos que destacan por su relación entre prestaciones y precio, y todos tienen un valor inferior a los $600.000.

Si buscás un smartphone preparado para varios años de uso, con conectividad 5G, amplio espacio de almacenamiento y buen desempeño para juegos, redes sociales y productividad, estas son tres de las opciones más interesantes del momento .

El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los modelos más completos de este rango de precio. Su principal atractivo es el equilibrio entre potencia, diseño y conectividad.

Incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración que permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin inconvenientes y almacenar una gran cantidad de fotos, videos y archivos.

También ofrece conectividad 5G, NFC, compatibilidad con eSIM y doble SIM física, además de una pantalla de 6,67 pulgadas, cámara frontal de 32 MP, batería de 5.000 mAh, reconocimiento facial y resistencia al agua, características que lo convierten en un equipo muy completo para el uso diario.

Su precio en Mercado Libre es de $569.990, con la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $94.998.

Moto G86 y Edge 60 Fusion destacan por su potencia, almacenamiento y experiencia multimedia de calidad Motorola

Moto G86: mucho almacenamiento y potencia para el día a día

El Moto G86 apunta a quienes buscan un equipo potente sin dar el salto a la gama premium. Motorola apuesta aquí por una combinación de rendimiento y capacidad de almacenamiento que difícilmente genere limitaciones en el uso cotidiano.

El dispositivo incorpora 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para instalar numerosas aplicaciones, guardar contenido multimedia y trabajar con varios procesos abiertos simultáneamente sin experimentar ralentizaciones.

Además, el equipo llega liberado para utilizar con cualquier compañía telefónica, una ventaja para quienes cambian de operador o utilizan más de una línea.

Actualmente puede conseguirse por $557.000, con financiación en 6 cuotas de $125.315.

Los tres modelos pueden financiarse en cuotas y ofrecen excelente relación entre precio, rendimiento y conectividad. Motorola

Edge 60 Fusion: el más moderno del trío

La tercera alternativa es el Motorola Edge 60 Fusion, un modelo que combina un diseño elegante con especificaciones pensadas para usuarios exigentes.

Dispone de 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento, pantalla de 6,67 pulgadas y conectividad 5G, además de una batería de larga duración que promete acompañar una jornada completa de uso.

Uno de sus puntos fuertes es la experiencia multimedia. Su pantalla ofrece una buena calidad de imagen para consumir series, películas o videojuegos, mientras que su sistema de cámaras permite capturar fotografías y videos con gran nivel de detalle en distintas condiciones de iluminación.

El diseño en color azul le aporta un aspecto moderno y premium, manteniendo la línea estética característica de la familia Edge.

En Mercado Libre se encuentra disponible por $555.000, con financiación de 6 cuotas de $124.865.

Para quienes buscan un smartphone de gama media alta sin superar los $600.000, estos tres Motorola aparecen entre las opciones más recomendables del catálogo actual. El Edge 50 Fusion sobresale por su equilibrio general, el Moto G86 por su relación entre potencia y almacenamiento, mientras que el Edge 60 Fusion apuesta por una experiencia más premium en diseño y multimedia sin salir de un rango de precio competitivo.