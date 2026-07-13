Los celulares con mejor relación precio-calidad para comprar online

Renovar el celular exige bastante más que comparar cámaras o elegir una marca conocida. Los precios, las cuotas y las promociones cambian con rapidez, mientras que modelos de apariencia similar pueden ofrecer diferencias importantes en memoria, conectividad, autonomía y años de actualizaciones. Por eso, definir el uso cotidiano resulta clave antes de comprar.

Mercado Libre reúne una amplia oferta de Samsung, Motorola y Xiaomi, aunque no todas las publicaciones brindan el mismo respaldo. Priorizar tiendas oficiales o distribuidores autorizados permite reducir riesgos vinculados con la garantía, la compatibilidad con las redes argentinas y el origen del equipo. También conviene comprobar si el teléfono incluye cargador, si admite NFC y cuántas cuotas mantienen realmente el precio de contado.

Para llamadas, mensajería, redes sociales, navegación y reproducción de videos no siempre hace falta saltar a la gama media . En este nivel, el almacenamiento y la batería suelen pesar más que la potencia bruta. El Moto G15 de 128 GB aparece en la tienda oficial de Motorola con un valor promocional cercano a $260.000, pantalla de 6,7 pulgadas y NFC. Samsung ofrece el Galaxy A06 como alternativa de entrada, mientras que el Galaxy A16 de 128 GB suma pantalla Super AMOLED, cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5.000 mAh y protección IP54. Su precio oficial relevado ronda los $380.000.

Xiaomi compite en esta franja con el Redmi 15C. Las publicaciones de 256 GB parten de unos $340.000, aunque las configuraciones anunciadas como “16 GB de RAM” pueden incluir memoria virtual tomada del almacenamiento y no esa cantidad completa de memoria física. El equipo cuenta con pantalla de 6,9 pulgadas a 120 Hz, batería de 6.000 mAh, carga de 33 W y cámara principal de 50 megapíxeles. La versión 4G no incorpora 5G, un punto que debe revisarse antes de cerrar la operación.

Con más almacenamiento y pantalla grande, el Moto G15 se posiciona como la alternativa más completa de la gama baja sin superar los $300.000.

Quienes buscan conservar el teléfono durante varios años deberían apuntar, como base, a 8 GB de RAM, 256 GB internos y conectividad 5G. Entre las opciones disponibles aparece el Samsung Galaxy A17 5G, con pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, cámara de 50 megapíxeles, protección IP54 y hasta seis actualizaciones de Android y seguridad. Las publicaciones relevadas se ubican alrededor de los $522.000. Motorola ofrece el Moto G56 5G, que combina 256 GB, pantalla FHD+ de 120 Hz, cámara Sony Lytia de 50 megapíxeles y certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo.

Un escalón más arriba se encuentra el Motorola Edge 60 Fusion, pensado para quienes priorizan diseño, pantalla y carga rápida. En la tienda oficial de la plataforma figura cerca de los $650.000, con 256 GB y financiación. En este segmento, el precio final puede depender más de las cuotas, el descuento bancario o el plan canje que de la diferencia técnica entre dos modelos. También resulta importante evaluar la política de actualizaciones: Samsung promete hasta seis generaciones de Android en equipos como el Galaxy A16 5G, un respaldo que puede extender la vida útil del dispositivo.

Alta gama: cámaras, inteligencia artificial y precios millonarios

En la categoría premium, el Galaxy S26 Ultra concentra la propuesta más avanzada de Samsung, con 12 GB de RAM, cámaras de hasta 200 megapíxeles, teleobjetivos, Galaxy AI y una pantalla con función de privacidad integrada. Del lado de Apple, la tienda oficial de Mercado Libre ofrece actualmente el iPhone 16 de 128 GB alrededor de $1.700.000, mientras que los integrantes de la familia iPhone 17 superan los $2 millones. En estos niveles, la elección depende menos de las tareas básicas y más del ecosistema, la grabación de video, el rendimiento sostenido y el valor de reventa.

Antes de confirmar una compra, conviene revisar el almacenamiento real, la RAM física, la conectividad, la resistencia al agua y el contenido de la caja. También hay que verificar quién vende, qué garantía ofrece y si la financiación conserva el precio publicado. Una promoción atractiva puede dejar de ser conveniente cuando se suman un cargador, intereses o accesorios indispensables. Los valores relevados son una referencia del 13 de julio y pueden variar incluso durante el mismo día por cambios de stock y descuentos temporales.