Las playas de Brasil donde el frío desaparece en pleno julio

Julio no convierte al Nordeste de Brasil en un verano idéntico al de enero, pero sí ofrece algo difícil de encontrar en el resto de Sudamérica: tardes cálidas, mar templado y playas activas mientras buena parte de la región atraviesa las semanas más frías del año.

Jericoacoara, Porto de Galinhas y Pipa aparecen entre las alternativas más buscadas para una escapada invernal. Las tres mantienen temperaturas agradables, aunque presentan diferencias importantes. Ceará suele ofrecer condiciones más secas y ventosas, mientras que Pernambuco y Rio Grande do Norte pueden registrar lluvias tropicales.

No significa que el viaje quede arruinado: las precipitaciones suelen alternarse con períodos de sol. De todos modos, el clima debe revisarse antes de viajar y no conviene interpretar la expresión “verano eterno” como una garantía de cielo despejado durante toda la estadía.

Jericoacoara se encuentra en Ceará y conserva una identidad diferente a la de los grandes balnearios urbanos . La antigua aldea de pescadores está rodeada por dunas, lagunas y calles de arena, un paisaje que obliga a reducir el ritmo desde la llegada. En julio, las máximas pueden acercarse a los 31 grados y el agua del mar ronda los 28, según las referencias difundidas para esta temporada.

El viento constante favorece la práctica de kitesurf y windsurf, mientras que las excursiones en buggy permiten recorrer la Lagoa do Paraíso, el Buraco Azul y otros puntos cercanos. Su perfil combina naturaleza, aventura y una infraestructura turística integrada a un entorno todavía rústico.

Porto de Galinhas: piscinas naturales y comodidad

Para quienes prefieren mayor infraestructura, servicios y propuestas familiares, Porto de Galinhas ofrece una experiencia distinta. El destino está ubicado en Ipojuca, Pernambuco, a unos 50 kilómetros de Recife, y tiene como principal atractivo sus piscinas naturales formadas entre arrecifes de coral. Durante la marea baja, las jangadas trasladan a los visitantes hacia sectores de agua transparente donde es posible observar peces.

En julio, las temperaturas suelen moverse entre los 24 y los 27 grados, aunque el mes puede incluir lluvias. La tabla de mareas es tan importante como el pronóstico: una visita mal programada puede impedir disfrutar plenamente de las piscinas. Muro Alto, Cupe y Maracaípe completan la oferta de playas cercanas.

Pipa: acantilados, surf y movimiento nocturno

Pipa, en el municipio de Tibau do Sul, combina playas, acantilados y una vida urbana más activa después del atardecer. Se encuentra a unos 85 kilómetros de Natal y funciona como punto de entrada a varios sectores costeros. Praia do Amor tiene olas buscadas por surfistas, mientras que Baía dos Golfinhos se caracteriza por sus paisajes naturales y la posibilidad de observar fauna marina.

Las temperaturas de julio se mantienen alrededor de los 28 grados, aunque también pueden aparecer chaparrones. A diferencia de Jericoacoara, Pipa ofrece mayor movimiento comercial, restaurantes, bares y alojamientos concentrados cerca del centro, sin perder el acceso a playas rodeadas por vegetación y falésias.

La elección depende del tipo de viaje. Jericoacoara se adapta a quienes priorizan dunas, lagunas y deportes de viento; Porto de Galinhas resulta práctica para familias y viajeros que buscan servicios; Pipa reúne naturaleza, surf y vida nocturna. La conectividad hacia Rio Grande do Norte también tendrá un refuerzo durante el próximo verano: LATAM anunció vuelos estacionales directos entre Ezeiza y Natal desde diciembre de 2026. Para unas vacaciones de julio, sin embargo, conviene revisar las rutas disponibles, reservar alojamiento con anticipación y considerar la posibilidad de lluvias antes de definir el itinerario.