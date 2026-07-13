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Las playas de Brasil donde el frío desaparece en pleno julio

Estas playas de Brasil mantienen temperaturas agradables en invierno, aunque cada destino ofrece paisajes, actividades y climas diferentes.

Daniel Ceballos

Las playas del Nordeste brasileño mantienen su ritmo turístico durante julio, con jornadas cálidas, aguas templadas y propuestas para distintos viajeros.

Las playas del Nordeste brasileño mantienen su ritmo turístico durante julio, con jornadas cálidas, aguas templadas y propuestas para distintos viajeros.

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Julio no convierte al Nordeste de Brasil en un verano idéntico al de enero, pero sí ofrece algo difícil de encontrar en el resto de Sudamérica: tardes cálidas, mar templado y playas activas mientras buena parte de la región atraviesa las semanas más frías del año.

Jericoacoara, Porto de Galinhas y Pipa aparecen entre las alternativas más buscadas para una escapada invernal. Las tres mantienen temperaturas agradables, aunque presentan diferencias importantes. Ceará suele ofrecer condiciones más secas y ventosas, mientras que Pernambuco y Rio Grande do Norte pueden registrar lluvias tropicales.

No significa que el viaje quede arruinado: las precipitaciones suelen alternarse con períodos de sol. De todos modos, el clima debe revisarse antes de viajar y no conviene interpretar la expresión “verano eterno” como una garantía de cielo despejado durante toda la estadía.

Jericoacoara: dunas, lagunas y deportes acuáticos

Jericoacoara se encuentra en Ceará y conserva una identidad diferente a la de los grandes balnearios urbanos. La antigua aldea de pescadores está rodeada por dunas, lagunas y calles de arena, un paisaje que obliga a reducir el ritmo desde la llegada. En julio, las máximas pueden acercarse a los 31 grados y el agua del mar ronda los 28, según las referencias difundidas para esta temporada.

El viento constante favorece la práctica de kitesurf y windsurf, mientras que las excursiones en buggy permiten recorrer la Lagoa do Paraíso, el Buraco Azul y otros puntos cercanos. Su perfil combina naturaleza, aventura y una infraestructura turística integrada a un entorno todavía rústico.

Porto de Galinhas: piscinas naturales y comodidad

Para quienes prefieren mayor infraestructura, servicios y propuestas familiares, Porto de Galinhas ofrece una experiencia distinta. El destino está ubicado en Ipojuca, Pernambuco, a unos 50 kilómetros de Recife, y tiene como principal atractivo sus piscinas naturales formadas entre arrecifes de coral. Durante la marea baja, las jangadas trasladan a los visitantes hacia sectores de agua transparente donde es posible observar peces.

En julio, las temperaturas suelen moverse entre los 24 y los 27 grados, aunque el mes puede incluir lluvias. La tabla de mareas es tan importante como el pronóstico: una visita mal programada puede impedir disfrutar plenamente de las piscinas. Muro Alto, Cupe y Maracaípe completan la oferta de playas cercanas.

Pipa: acantilados, surf y movimiento nocturno

Pipa, en el municipio de Tibau do Sul, combina playas, acantilados y una vida urbana más activa después del atardecer. Se encuentra a unos 85 kilómetros de Natal y funciona como punto de entrada a varios sectores costeros. Praia do Amor tiene olas buscadas por surfistas, mientras que Baía dos Golfinhos se caracteriza por sus paisajes naturales y la posibilidad de observar fauna marina.

Las temperaturas de julio se mantienen alrededor de los 28 grados, aunque también pueden aparecer chaparrones. A diferencia de Jericoacoara, Pipa ofrece mayor movimiento comercial, restaurantes, bares y alojamientos concentrados cerca del centro, sin perder el acceso a playas rodeadas por vegetación y falésias.

La elección depende del tipo de viaje. Jericoacoara se adapta a quienes priorizan dunas, lagunas y deportes de viento; Porto de Galinhas resulta práctica para familias y viajeros que buscan servicios; Pipa reúne naturaleza, surf y vida nocturna. La conectividad hacia Rio Grande do Norte también tendrá un refuerzo durante el próximo verano: LATAM anunció vuelos estacionales directos entre Ezeiza y Natal desde diciembre de 2026. Para unas vacaciones de julio, sin embargo, conviene revisar las rutas disponibles, reservar alojamiento con anticipación y considerar la posibilidad de lluvias antes de definir el itinerario.

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