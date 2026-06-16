Cabo Verde: dónde queda el pequeño país que hoy sorprende en el Mundial 2026

Nadie esperaba esto: el país africano de 600.000 habitantes que desafía a las potencias del Mundial. Tiene playas de ensueño y ahora hace historia.

Parece un paraíso escondido. Cabo Verde es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa de África occidental, a unos 600 kilómetros de Senegal. Sus paisajes volcánicos, playas y ciudades coloridas atraen visitantes de todo el mundo. Sin embargo, detrás de su belleza hay una historia de esfuerzo, migración y crecimiento que hoy vuelve a llamar la atención por un motivo especial.

Cabo Verde y su inesperado salto al escenario mundial Cabo Verde está formado por diez islas principales y cuenta con una población cercana a las 600.000 personas. Aunque es un país pequeño, logró construir una economía estable gracias al turismo, los servicios, la pesca y el dinero enviado por ciudadanos que viven en el extranjero.

cabo verde La actividad turística ocupa un lugar destacado. Miles de viajeros llegan cada año para disfrutar del clima cálido, las playas y los paisajes naturales. Islas como Sal y Boa Vista concentran gran parte de la llegada de visitantes y generan empleo para muchas familias.

La pesca también representa una fuente importante de ingresos. El atún, la langosta y otros productos del mar forman parte de la economía local. Al mismo tiempo, el comercio y los servicios sostienen buena parte de la actividad diaria en las ciudades más pobladas.

caboverde1 Durante décadas, muchos caboverdianos emigraron a países como Portugal, Francia, Estados Unidos y Países Bajos. Esa diáspora mantiene fuertes vínculos con el país y aporta recursos que ayudan al desarrollo económico y social.