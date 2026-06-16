Cabo Verde: dónde queda el pequeño país que hoy sorprende en el Mundial 2026
Nadie esperaba esto: el país africano de 600.000 habitantes que desafía a las potencias del Mundial. Tiene playas de ensueño y ahora hace historia.
Parece un paraíso escondido. Cabo Verde es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa de África occidental, a unos 600 kilómetros de Senegal. Sus paisajes volcánicos, playas y ciudades coloridas atraen visitantes de todo el mundo. Sin embargo, detrás de su belleza hay una historia de esfuerzo, migración y crecimiento que hoy vuelve a llamar la atención por un motivo especial.
Cabo Verde y su inesperado salto al escenario mundial
Cabo Verde está formado por diez islas principales y cuenta con una población cercana a las 600.000 personas. Aunque es un país pequeño, logró construir una economía estable gracias al turismo, los servicios, la pesca y el dinero enviado por ciudadanos que viven en el extranjero.
La actividad turística ocupa un lugar destacado. Miles de viajeros llegan cada año para disfrutar del clima cálido, las playas y los paisajes naturales. Islas como Sal y Boa Vista concentran gran parte de la llegada de visitantes y generan empleo para muchas familias.
La pesca también representa una fuente importante de ingresos. El atún, la langosta y otros productos del mar forman parte de la economía local. Al mismo tiempo, el comercio y los servicios sostienen buena parte de la actividad diaria en las ciudades más pobladas.
Durante décadas, muchos caboverdianos emigraron a países como Portugal, Francia, Estados Unidos y Países Bajos. Esa diáspora mantiene fuertes vínculos con el país y aporta recursos que ayudan al desarrollo económico y social.
En 2026, Cabo Verde consiguió algo que parecía lejano: disputar una Copa Mundial de la FIFA por primera vez en su historia. El equipo africano logró la clasificación tras una campaña histórica en las eliminatorias y se convirtió en uno de los debutantes del torneo. Su estreno mundialista ya quedó marcado en la historia. En su primer partido logró empatar 0-0 frente a España, una de las selecciones favoritas del campeonato.