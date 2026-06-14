Las 4 plantas que todos quieren en casa por el ambiente de paz que generan

Las plantas de interior que ganan popularidad por su efecto relajante en el hogar. Cada vez más personas eligen estas 4 plantas para dar armonía a sus espacios.

La calma también se cultiva. Las plantas de interior aportan bienestar y crean ambientes agradables. Ellas no sustituyen tratamientos médicos ni eliminan el estrés por sí solas, pero la presencia de ese verde en casa se asocia con una mayor sensación de confort y relajación.

Plantas relajantes para armonizar los espacios Una de las favoritas es la lavanda. Su aroma suave la convirtió en una de las plantas más valoradas para generar un ambiente de paz. Estudios relacionados con la aromaterapia vinculan su fragancia con una sensación de descanso y tranquilidad. Muchas personas la colocan cerca de ventanas o en zonas destinadas a la lectura.

lavanda Lavanda Otra opción muy apreciada es el jazmín. Sus flores desprenden un perfume agradable que aporta frescura al ambiente. Además de su atractivo aspecto, esta planta suele estar presente en patios, balcones y espacios interiores con buena iluminación. Su fragancia está asociada con momentos de relajación y bienestar.

jazmin Shutterstock La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, destaca por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas verticales aportan elegancia a cualquier rincón del hogar. Es una de las plantas de interior más elegidas por quienes buscan decorar espacios sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.