Las plantas medicinales que ayudan con la tos y la congestión en invierno
Dolor de garganta y resfríos: las plantas que siguen pasando de generación en generación. Ni jarabes ni caramelos: las plantas que más se usan durante el frío.
El frío cambia todo. Empiezan los resfríos, la congestión y el dolor de garganta que aparece sin aviso. Muchos recurren a plantas medicinales que pasan de generación en generación. Algunas infusiones calientes alivian molestias respiratorias y ayudan a atravesar los días de invierno.
Plantas medicinales usadas para aliviar resfríos
El jengibre ocupa uno de los primeros lugares cuando aparecen síntomas de gripe o resfrío. Su sabor intenso genera calor en el cuerpo y ayuda frente a la irritación de garganta. También se usa para aliviar la congestión nasal y acompañar cuadros leves de tos. En té caliente, junto con limón y miel.
La manzanilla mantiene su lugar entre las plantas más elegidas para los días fríos. Su infusión calma molestias leves y ayuda a relajar el cuerpo después de jornadas agotadoras. El vapor del té también resulta útil cuando hay nariz tapada o sensación de pesadez en la respiración por el aire seco y las bajas temperaturas.
Otra de las más buscadas es el eucalipto. Sus hojas se utilizan en vapores caseros que ayudan a liberar las vías respiratorias. El aroma fuerte genera alivio cuando aparece congestión o presión en el pecho. En muchos hogares todavía se mantiene la costumbre de hervir hojas de eucalipto durante los días de más frío.
La menta también aparece entre las favoritas del invierno. El aroma fresco ayuda a respirar mejor y deja una sensación agradable cuando hay cansancio físico o malestar por resfríos leves. Además, el vapor caliente de sus hojas suele usarse antes de dormir para aliviar la congestión nocturna.
El tomillo completa la lista de plantas medicinales más utilizadas para la tos y el dolor de garganta. Sus propiedades naturales ayudan frente a irritaciones leves y acompañan muy bien bebidas calientes.