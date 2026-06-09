Las plantas medicinales que ayudan con la tos y la congestión en invierno

Dolor de garganta y resfríos: las plantas que siguen pasando de generación en generación. Ni jarabes ni caramelos: las plantas que más se usan durante el frío.

El frío cambia todo. Empiezan los resfríos, la congestión y el dolor de garganta que aparece sin aviso. Muchos recurren a plantas medicinales que pasan de generación en generación. Algunas infusiones calientes alivian molestias respiratorias y ayudan a atravesar los días de invierno.

Plantas medicinales usadas para aliviar resfríos El jengibre ocupa uno de los primeros lugares cuando aparecen síntomas de gripe o resfrío. Su sabor intenso genera calor en el cuerpo y ayuda frente a la irritación de garganta. También se usa para aliviar la congestión nasal y acompañar cuadros leves de tos. En té caliente, junto con limón y miel.

Naranja jengibre y miel La manzanilla mantiene su lugar entre las plantas más elegidas para los días fríos. Su infusión calma molestias leves y ayuda a relajar el cuerpo después de jornadas agotadoras. El vapor del té también resulta útil cuando hay nariz tapada o sensación de pesadez en la respiración por el aire seco y las bajas temperaturas.

Otra de las más buscadas es el eucalipto. Sus hojas se utilizan en vapores caseros que ayudan a liberar las vías respiratorias. El aroma fuerte genera alivio cuando aparece congestión o presión en el pecho. En muchos hogares todavía se mantiene la costumbre de hervir hojas de eucalipto durante los días de más frío.

recetas__receta-de-la-semana-limonada-con-toques-de-jengibre-y-menta-25 La menta también aparece entre las favoritas del invierno. El aroma fresco ayuda a respirar mejor y deja una sensación agradable cuando hay cansancio físico o malestar por resfríos leves. Además, el vapor caliente de sus hojas suele usarse antes de dormir para aliviar la congestión nocturna.