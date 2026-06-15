Netflix: esta película sorprende con una historia de guerra y supervivencia

La película de Netflix que tiene a miles pegados a la pantalla hasta el final. Dura casi dos horas y mantiene la tensión desde la primera escena.

Esta película atrapa desde la primera escena. "Cangrejo negro" es una producción sueca de Netflix y una de las opciones favoritas para quienes disfrutan del suspenso, la acción y las historias cargadas de tensión. Con un escenario hostil, una misión peligrosa y un futuro incierto, mantiene el interés de principio a fin.

Cangrejo negro: una carrera contra el tiempo en medio de una guerra Estrenada en Netflix en 2022, "Cangrejo negro" está basada en la novela del escritor sueco Jerker Virdborg. La historia se desarrolla en un mundo devastado por una guerra que parece no tener final. En ese contexto, un grupo de soldados recibe una misión que podría cambiar el rumbo del conflicto.