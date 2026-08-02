Tiene 8 capítulos, está en Netflix y es la miniserie ideal para este domingo

"El desorden que dejas" es una miniserie española de Netflix con ocho episodios. Un thriller de misterio basado en la exitosa novela de Carlos Montero.

Netflix ofrece un amplio catálogo de series españolas que conquistaron al público. Una de ellas es El desorden que dejas, una miniserie estrenada en 2020 que adapta la novela homónima de Carlos Montero y combina drama, misterio y thriller psicológico.

La historia sigue a Raquel Valero, una profesora de Literatura que acepta un reemplazo en un instituto ubicado en un pequeño pueblo de Galicia, donde vive la familia de su esposo. Al llegar descubre que la docente a la que sustituye, conocida como Viruca, murió en circunstancias sospechosas. Poco después comienza a recibir amenazas similares a las que habría sufrido su antecesora, lo que la impulsa a investigar qué ocurrió realmente.

La serie pertenece a los géneros de drama, misterio y thriller psicológico. A medida que avanza la trama, se revelan secretos de los habitantes del pueblo y de la comunidad educativa, mientras la protagonista intenta descubrir la verdad sin poner en riesgo su propia vida.

NETFLIX El desorden que dejas tiene una sola temporada compuesta por ocho episodios. Los capítulos duran alrededor de 40 minutos, por lo que puede verse de un tirón. La producción fue creada y adaptada por el propio Montero, autor de la novela en la que está basada.

El reparto está encabezado por Inma Cuesta como Raquel Valero y Bárbara Lennie en el papel de Viruca. También participan Tamar Novas, Arón Piper, Roberto Enríquez, Roque Ruiz, Isabel Garrido, Fede Pérez, Alfonso Agra y Susana Dans, entre otros.