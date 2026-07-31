La planta que decora, perfuma el hogar y puede ayudar a ahuyentar insectos

La lavanda es una planta que no solo aporta un aroma fresco y relajante al hogar. También puede ayudar a mantener alejados algunos insectos.

La lavanda es una planta muy elegida para decorar el hogar. Sus flores violetas y su perfume característico la convierten en una opción ideal para quienes buscan aromatizar los ambientes de manera natural, sin recurrir a aerosoles o fragancias artificiales. Además, sus aceites esenciales pueden contribuir a mantener alejados algunos insectos.

Su fragancia proviene de compuestos naturales presentes en el aceite esencial de la planta, como el linalool y el acetato de linalilo. Estas sustancias le dan el aroma fresco y relajante que la hizo popular tanto en jardines como en interiores. Por eso, muchas personas la colocan en dormitorios, livings o entradas de la casa.

Otro de sus beneficios es que algunos insectos, como mosquitos y polillas, perciben esos compuestos de manera diferente a los seres humanos. Si bien la lavanda no reemplaza a los repelentes específicos ni a otros métodos de control de plagas, puede funcionar como un complemento para reducir su presencia, especialmente cerca de puertas, ventanas o balcones.

La lavanda es una planta fácil de cuidar La lavanda es una planta fácil de cuidar. SHUTTERSTOCK Para que conserve su perfume durante más tiempo, necesita recibir varias horas de luz natural al día y crecer en un sustrato con buen drenaje. También es importante evitar el exceso de agua, ya que la humedad constante puede afectar el desarrollo de sus raíces.

Los especialistas también recomiendan podarla después de la floración y retirar las flores secas. De esta manera, la planta se mantiene saludable y continúa produciendo brotes. Las ramas cortadas pueden secarse y utilizarse en bolsitas aromáticas para perfumar cajones, placares o distintos rincones de la casa.