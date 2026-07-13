Gianni Infantino: de estudiar Derecho a convertirse en el hombre más poderoso del fútbol

Con el Mundial 2026 entrando en su tramo final, Gianni Infantino ocupa un lugar central en la escena del fútbol internacional. No se trata de una edición más: es la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, un formato que tuvo al presidente de la FIFA como uno de sus principales impulsores. Pero detrás del dirigente que hoy encabeza el organismo más poderoso del fútbol hay una historia que comenzó lejos de las canchas. ¿Quién es realmente Gianni Infantino, qué estudió y cómo logró llegar a la presidencia de la FIFA?

Nació el 23 de marzo de 1970 en Brig, una pequeña ciudad ubicada en el sur de Suiza, y creció en una familia de origen italiano. Sus padres habían emigrado desde Italia y esa historia familiar marcó una identidad vinculada a ambos países. Años más tarde ingresó a la Universidad de Friburgo, donde se recibió de abogado.

Su ingreso al mundo del deporte no estuvo relacionado con una carrera como futbolista ni como entrenador. Después de terminar sus estudios comenzó a trabajar como asesor legal y luego ocupó el cargo de secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Neuchâtel. Durante esa etapa también participó en los primeros pasos del programa académico conocido como FIFA Master.

Además, trabajó como asesor de distintas organizaciones vinculadas al fútbol, entre ellas las ligas de Italia, España y Suiza. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro las normas, los contratos y el funcionamiento institucional de un deporte que ya se había convertido en una industria internacional .

En 2000, Gianni Infantino ingresó a la UEFA para trabajar en el departamento jurídico. Su crecimiento dentro del organismo europeo fue constante: en 2004 quedó al frente del área de Asuntos Legales y Licencias de Clubes, mientras que en 2007 fue designado secretario general adjunto y asumió nuevas funciones relacionadas con la gestión y la organización institucional.

El salto más importante llegó en octubre de 2009, cuando fue nombrado secretario general de la UEFA. Desde ese puesto se convirtió en uno de los principales dirigentes del fútbol europeo y trabajó junto al entonces presidente Michel Platini. También comenzó a tener una presencia pública cada vez mayor en congresos, negociaciones y sorteos de las principales competencias.

Su recorrido cambió de manera inesperada en 2015. La FIFA atravesaba una profunda crisis por las investigaciones de corrupción que terminaron con la salida de Joseph Blatter. Platini aparecía como uno de los principales candidatos para sucederlo, pero su suspensión modificó el escenario y dejó a la UEFA sin su primera opción para las elecciones.

Cómo llegó Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA

El Comité Ejecutivo de la UEFA respaldó la candidatura de Gianni Infantino el 26 de octubre de 2015. Hasta ese momento, su nombre era conocido principalmente dentro de los organismos del fútbol europeo, pero en pocos meses logró reunir apoyos de distintas federaciones y se presentó como una figura capaz de iniciar una nueva etapa después de la crisis.

La elección se realizó el 26 de febrero de 2016 en un congreso extraordinario celebrado en Zúrich. Tras no alcanzar la mayoría necesaria en la primera votación, Infantino obtuvo 115 votos en la segunda ronda y superó al jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, quien recibió 88. De esa manera se convirtió en el noveno presidente de la historia de la FIFA.

Desde su llegada impulsó una expansión de las principales competencias internacionales. Durante su gestión se aprobó el Mundial de 48 selecciones y 104 partidos, además del nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos. También promovió una mayor distribución de fondos entre las federaciones mediante los programas de desarrollo de la FIFA.

Gianni Infantino fue reelegido en 2019 y volvió a recibir el respaldo del Congreso de la FIFA en 2023, cuando se presentó sin rivales. Su actual mandato se extiende hasta 2027 y, en 2026, cumplió diez años al frente del organismo que dirige el fútbol mundial.

Su recorrido fue construido principalmente desde los despachos y la gestión institucional. De abogado especializado en cuestiones deportivas pasó a ocupar los cargos más importantes de la UEFA y, en medio de una crisis que cambió el equilibrio de poder, llegó a la presidencia de la FIFA.