Así se vivió el triunfo de la Selección argentina en Mendoza

Banderas, papelitos de colores y bombos se hicieron escuchar en Mendoza para alentar a la Selección argentina.

Bombos , papelitos y mucho color en la noche mendocina.

La ilusión mundialista se sintió fuerte en las calles de Mendoza donde se vivió una noche a puro festejo tras el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza, un resultado que dejó al equipo nacional en las semifinales del Mundial 2026.

Marcos Garcia / MDZ Mendoza alentó a la Selección argentina Desde temprano, distintos puntos de la ciudad se llenaron de hinchas que no quisieron perderse el partido. Banderas celestes y blancas, papelitos de colores flotando en el aire y el sonido inconfundible de los bombos marcaron el clima de una noche que, para muchos, quedará en la memoria como una de las más emotivas de este Mundial.

El grito de gol llegó temprano y encendió la euforia colectiva: a los 10 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister conectó de cabeza para poner en ventaja a la Selección argentina. Ese tanto fue suficiente para sellar un 1-0 que, aunque ajustado, alcanzó para mantener con vida el sueño mundialista hasta que empató Suiza y el partido se fue al alargue. Finalmente, Julián Álvares selló el triunfo agónico de Argentina y Lautaro Martínez remató el 3 a1.

Así se vivió el partido de la Selección argentina en Mendoza. Marcos García /MDZ El escenario elegido para este capítulo de la competencia fue el Arrowhead Stadium, en Kansas, uno de los estadios sede de la cita que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

La dirección arbitral del encuentro quedó en manos del portugués Joao Pinheiro, quien condujo un partido intenso y con pocas concesiones, en el que el equipo nacional supo administrar la ventaja hasta el final.