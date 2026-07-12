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El elocuente cantito de la Selección argentina tras vencer a Suiza, pensando en las semis contra Inglaterra

Luego del sufrido triunfo en cuartos de final, la Selección argentina ya comenzó a palpitar el duelo ante Inglaterra de una manera bastante especial.

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La Selección argentina tuvo un peculiar festejo tras vencer a Suiza.

La Selección argentina tuvo un peculiar festejo tras vencer a Suiza.

EFE

Otra vez sin mostrar su mejor versión, otra vez sufriendo de más, pero también otra vez entre los mejores cuatro equipos del planeta: la Selección argentina venció 3-1 a Suiza este sábado por la noche por los cuartos de final y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que enfrentará nada menos que a Inglaterra.

Unas horas antes, los Tres Leones habían vencido -también en el alargue- a Noruega y esperaba rival del siguiente encuentro. Y ese rival será la Scaloneta, que no brilló frente a los helvéticos, pero logró imponerse con más empuje que fútbol. Y tras esta dificultosa victoria, los jugadores se descargaron con un elocuente cantito.

El cantito de la Selección argentina a Inglaterra tras clasificar a semis

Tras el pitazo final y los primeros abrazos en el campo, una vez que procesaron el hecho de haber pasado de fase, comenzaron a festejar con el público, y ya palpitando el cruce contra los británicos, comenzaron a entonar el clásico "Y ya lo ve, y ya lo ve... El que no salta, es un inglés...".

Un auténtico himno de cancha que se volvió una marca registrada de las hinchadas argentinas desde la Guerra de Malvinas en 1982 -y que se extendió también a ámbitos extradeportivos, como recitales y marchas- y se intensificó después de los cuartos de final de México 1986 con la inolvidable actuación de Diego Armando Maradona y su Mano de Dios y Gol del Siglo.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles 15 de julio desde las 16.00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Vuelven a verse las caras después de casi 21 años, desde que lo hicieran por última vez en noviembre de 2005. Además, será la primera vez que Lionel Messi enfrente a los británicos, uno de los pocos rivales contra el que le faltaba jugar.

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