El elocuente cantito de la Selección argentina tras vencer a Suiza, pensando en las semis contra Inglaterra

Luego del sufrido triunfo en cuartos de final, la Selección argentina ya comenzó a palpitar el duelo ante Inglaterra de una manera bastante especial.

Otra vez sin mostrar su mejor versión, otra vez sufriendo de más, pero también otra vez entre los mejores cuatro equipos del planeta: la Selección argentina venció 3-1 a Suiza este sábado por la noche por los cuartos de final y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que enfrentará nada menos que a Inglaterra.

Unas horas antes, los Tres Leones habían vencido -también en el alargue- a Noruega y esperaba rival del siguiente encuentro. Y ese rival será la Scaloneta, que no brilló frente a los helvéticos, pero logró imponerse con más empuje que fútbol. Y tras esta dificultosa victoria, los jugadores se descargaron con un elocuente cantito.

El cantito de la Selección argentina a Inglaterra tras clasificar a semis TyC Sports Tras el pitazo final y los primeros abrazos en el campo, una vez que procesaron el hecho de haber pasado de fase, comenzaron a festejar con el público, y ya palpitando el cruce contra los británicos, comenzaron a entonar el clásico "Y ya lo ve, y ya lo ve... El que no salta, es un inglés...".

Un auténtico himno de cancha que se volvió una marca registrada de las hinchadas argentinas desde la Guerra de Malvinas en 1982 -y que se extendió también a ámbitos extradeportivos, como recitales y marchas- y se intensificó después de los cuartos de final de México 1986 con la inolvidable actuación de Diego Armando Maradona y su Mano de Dios y Gol del Siglo.