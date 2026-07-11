En vivo: con un cabezazo de Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza y se mete en semifinales del Mundial
Tras la décima asistencia de Messi en los Mundiales, Mac Allister metió un cabezazo impecable, Argentina vence a Suiza e iría con Inglaterra en semis.
Con un tanto de cabeza de Alexis Mac Allister a los 10' del primer tiempo, la Selección argentina derrota 1-0 a Suiza, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas y se puede ver en vivo a través de TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.
En un clima de respeto y emoción, el partido comenzó con un sentido minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, el futbolista sudafricano que había participado del Mundial 2026 y cuyo fallecimiento conmocionó al mundo del fútbol. Además, los jugadores de la Selección argentina lucieron una cinta negra en homenaje a Antonio Rattín, una de las grandes leyendas de la historia albiceleste.
Suiza tomó la iniciativa en el arranque y domina la posesión de la pelota en los primeros minutos. El conjunto europeo se instaló en campo argentino, mueve el balón con paciencia y obliga al equipo de Lionel Scaloni a replegarse cerca del área defendida por Emiliano Martínez. Por ahora, la Albiceleste apuesta al orden defensivo y espera encontrar espacios para salir de contraataque.
Argentina avisó por primera vez en el partido a los 9'. Alexis Mac Allister recibió en la puerta del área y sacó un remate de derecha desde la medialuna que se desvió en un defensor suizo. La jugada terminó en córner y encendió a la Albiceleste, que empezó a encontrar espacios cerca del área rival.
Alexis Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza
Tras el segundo tiro de esquina consecutivo ejecutado por Lionel Messi, el propio Alexis Mac Allister anticipó a todos en el primer palo y conectó un preciso cabezazo que se metió junto al segundo poste. La Selección golpeó en su primera llegada clara y se puso 1-0 arriba cuando apenas se jugaban 10 minutos del primer tiempo. El mediocampista del Liverpool volvió a aparecer en un momento clave para darle tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni.
Suiza volvió a acercarse con peligro a los 20 minutos cuando Michel Aebischer habilitó a Djibril Sow, que probó desde media distancia, aunque encontró bien ubicado a Emiliano Martínez, quien controló sin dar rebote. Con el paso de los minutos, Argentina empezó a sufrir más de la cuenta. Dos pérdidas consecutivas de Rodrigo De Paul sobre el sector derecho dejaron espacios para los ataques suizos y obligaron a intervenir nuevamente al Dibu, clave para sostener la ventaja en el tramo más complicado de la primera etapa.
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