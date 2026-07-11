En vivo: con un cabezazo de Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza y se mete en semifinales del Mundial

Con un tanto de cabeza de Alexis Mac Allister a los 10' del primer tiempo, la Selección argentina derrota 1-0 a Suiza , en busca de un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas y se puede ver en vivo a través de TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

En un clima de respeto y emoción, el partido comenzó con un sentido minuto de silencio en memoria de Jayden Adams, el futbolista sudafricano que había participado del Mundial 2026 y cuyo fallecimiento conmocionó al mundo del fútbol. Además, los jugadores de la Selección argentina lucieron una cinta negra en homenaje a Antonio Rattín, una de las grandes leyendas de la historia albiceleste.

Suiza tomó la iniciativa en el arranque y domina la posesión de la pelota en los primeros minutos. El conjunto europeo se instaló en campo argentino, mueve el balón con paciencia y obliga al equipo de Lionel Scaloni a replegarse cerca del área defendida por Emiliano Martínez. Por ahora, la Albiceleste apuesta al orden defensivo y espera encontrar espacios para salir de contraataque.

La posición de Leandro Paredes, cerca de Granit Xhaka (el cerebro de Suiza), una de las claves de Argentina en el partido.

Argentina avisó por primera vez en el partido a los 9'. Alexis Mac Allister recibió en la puerta del área y sacó un remate de derecha desde la medialuna que se desvió en un defensor suizo. La jugada terminó en córner y encendió a la Albiceleste, que empezó a encontrar espacios cerca del área rival.

Alexis Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza

Mac Allister puso el 1-0 de Argentina ante Suiza Telefe

Tras el segundo tiro de esquina consecutivo ejecutado por Lionel Messi, el propio Alexis Mac Allister anticipó a todos en el primer palo y conectó un preciso cabezazo que se metió junto al segundo poste. La Selección golpeó en su primera llegada clara y se puso 1-0 arriba cuando apenas se jugaban 10 minutos del primer tiempo. El mediocampista del Liverpool volvió a aparecer en un momento clave para darle tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni.

Suiza volvió a acercarse con peligro a los 20 minutos cuando Michel Aebischer habilitó a Djibril Sow, que probó desde media distancia, aunque encontró bien ubicado a Emiliano Martínez, quien controló sin dar rebote. Con el paso de los minutos, Argentina empezó a sufrir más de la cuenta. Dos pérdidas consecutivas de Rodrigo De Paul sobre el sector derecho dejaron espacios para los ataques suizos y obligaron a intervenir nuevamente al Dibu, clave para sostener la ventaja en el tramo más complicado de la primera etapa.

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El minuto a minuto de Argentina vs Suiza