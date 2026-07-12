Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial

Tras sufrir ante Suiza, la Selección argentina jugará una verdadera batalla frente a los Tres Leones en busca de meterse en una nueva final del Mundial.

La Selección argentina volvió a sufrir, pero una vez más está entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo. En un partido áspero y trabado, el equipo comandado por Lionel Scaloni se impuso por 3-1 ante Suiza en el tiempo extra y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

Ahora, en la próxima instancia, los campeones del mundo tendrán una verdadera batalla frente a la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, quien horas antes del choque de la Albiceleste, también sufrió de más ante Noruega y lo venció por 2-1 en el alargue en un tremendo partidazo.

Cuándo y dónde juega la Selección argentina vs. Inglaterra El choque, que no solo significará un pase a una final de la Copa del Mundo sino también por todo el contexto histórico que tienen estos dos países, se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial, esta vez con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego. El vencedor del cruce se clasificará al partido decisivo del domingo 19 de julio, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Francia y España. El equipo que caiga derrotado deberá disputar el encuentro por el tercer puesto, programado para el sábado 18.