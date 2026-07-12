La autocrítica de Scaloni tras la clasificación a semifinales y qué dijo sobre el duelo ante Inglaterra

La Selección argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo, pero Scaloni eligió la cautela y habló del esperado duelo frente a Inglaterra.

Lionel Scaloni fue autocrítico tras la clasificación de la Selección y ya habló del choque con Inglaterra.

La Selección argentina logró una sufrida clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Después del encuentro, Lionel Scaloni analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que la Albiceleste atravesó momentos complicados durante el partido.

"Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones", expresó el entrenador argentino en sus primeras declaraciones luego del encuentro disputado en Kansas City.

La autocrítica de Scaloni tras el triunfo Scaloni habló tras la victoria ante Suiza. Telefe Lejos de quedarse únicamente con el resultado, el DT admitió que la clasificación también tuvo una cuota de fortuna. "La verdad que hoy la suerte estuvo de nuestro lado. A ellos les expulsaron uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", sostuvo.

Pese a las dificultades que presentó el desarrollo del partido, Scaloni destacó el valor de lo conseguido por su plantel. "Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente", remarcó el entrenador.

Qué dijo Scaloni sobre Inglaterra "DA IGUAL QUE SEA INGLATERRA O QUE SEA NORUEGA"



Lionel Scaloni se enfocó en recuperar bien al equipo para las Semifinales



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2gbdR1T3of — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026 Consultado por el choque que se viene ante Inglaterra, uno de los partidos más esperados del Mundial, Scaloni evitó alimentar el contexto extrafutbolístico que rodea al encuentro y dejó en claro cuál es su mirada.