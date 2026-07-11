La tajante respuesta de Scaloni a las críticas por las supuestas ayudas a la Selección argentina

Lionel Scaloni salió al cruce de una de las polémicas que acompañan a la Selección argentina durante el Mundial 2026 . En la conferencia de prensa previa al partido frente a Suiza por los cuartos de final , el entrenador rechazó las versiones sobre supuestos favoritismos arbitrales y sostuvo que, con la tecnología actual, ese tipo de situaciones son prácticamente imposibles.

El técnico fue consultado por las críticas que surgieron tras la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final, especialmente después del triunfo por 3-2 sobre Egipto, un encuentro que incluyó un gol anulado al conjunto africano y generó debate.

Lejos de esquivar el tema, Scaloni aseguró que ese tipo de cuestionamientos acompañan históricamente a la Selección argentina y explicó incluso cómo utiliza ese contexto para motivar a sus futbolistas.

"En el 86 también decían que nos favorecían. O sea, no viene de ahora... Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y, de alguna manera, se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiere que gane otras selecciones. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo tenemos en cuenta. A los jugadores les llega. Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor".

Luego defendió el funcionamiento del VAR y descartó cualquier posibilidad de favoritismo arbitral: "Con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden" y "no hay una doble interpretación en el VAR", afirmó. En ese sentido, también hizo referencia a la jugada más discutida del partido frente a Egipto: "A Lisandro (Martínez) le pisaron el pie -poco, mucho o apenitas- y es falta. No hay otra lectura".

Además, fue categórico al rechazar las acusaciones: "No hay ningún favoritismo", sostuvo, antes de remarcar que se trata de un fenómeno "más de las redes" y que "hoy cualquier cosa chiquita se termina haciendo grande".

"No existe eso de las ayudas. Como estamos en el fútbol, 2026, con toda la tecnología, es imposible. Al final, las reglas están. Son claras. Va más por ese lado que por la realidad", completó.

Scaloni respondió a las críticas por las supuestas ayudas a Argentina

Las complicaciones por los viajes en el Mundial

Scaloni también aprovechó la conferencia para referirse a otro aspecto que considera determinante en el desarrollo del torneo: los largos traslados entre sedes. "Por suerte nosotros viajamos poco en relación a un montón de selecciones. Si hubiéramos salido segundos hubiéramos conocido todo Estados Unidos, de este a oeste, de norte a sur, o incluso Canadá también... El otro día, en un viaje de dos horas, con el problema de utilería, que pesaba más un baúl que otro, te paran otra hora más en el Aeropuerto y llegás a las 4 ó 5 de la mañana".

Para el entrenador, ese desgaste influye directamente en el rendimiento de los equipos. "Después, cuando uno sale a la cancha, dicen que no cuenta... Sí que cuenta. Claro que cuenta. Te la pasaste viajando. El descanso es fundamental", afirmó.

El reclamo por el calendario y el próximo desafío

Por último, Scaloni cuestionó la programación de los partidos en la etapa decisiva del Mundial y pidió más tiempo de recuperación entre un encuentro y otro. "En el final del Mundial, los partidos tendrían que ser más separados. No me voy a cansar de decirlo. Creo que tiene que ser así. Y, sin embargo, es cuando menos descanso tenés. Y los viajes siguen siendo igual de largos. Por suerte nosotros no hemos viajado tanto. Pero eso no es porque nos han ayudado, eh... Por las dudas. Si éramos segundos, nos tocaba viajar por todos lados".

Mientras tanto, la Selección argentina continúa con la preparación para enfrentar este sábado a Suiza en Kansas, con el objetivo de avanzar a las semifinales y mantenerse en carrera por el bicampeonato del mundo.