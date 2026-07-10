El momento "íntimo" de Scaloni con su familia que le enojó que se viralice: "No está bueno eso"

Lionel Scaloni habló sobre el video que se viralizó tras la épica remontada de la Selección argentina ante Egipto, en el que se lo ve abrazándose con su esposa e hijos en la tribuna. En la previa del cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador dejó en claro que ese momento nunca estuvo pensado para hacerse público y expresó su malestar.

El enojo de Scaloni por el video del abrazo con su familia en la tribuna "El abrazo tenía que haber sido privado, era privado hasta que uno lo puso con un video y lo suben, y la verdad que no está bueno, sobre todo porque son chicos menores", remarcó durante la conferencia de prensa, visiblemente incómodo por la difusión de esas imágenes.

El DT campeón del mundo recibió una pregunta referida al tema y contó que ni siquiera sabía que lo estaban filmando. "Es verdad que en Qatar yo estaba en las tribunas, y ahí te la tenés que comer, pero en principio no sabía que me estaban filmando. Por ese motivo, yo no quería que vengan al Mundial, porque ya habían vivido lo anterior, pero vinieron de repente", lamentó.

Más allá de eso, Scaloni reconoció la importancia que tiene para él compartir esos instantes con sus seres queridos. "Han disfrutado de este partido, dicen que sufren más estando en casa que acá, así que eso es lo que dicen, pero yo creo que este último partido han sufrido. Un desahogo, y sinceramente, cuando yo les decía que no quiero que vengan, egoístamente, pero por dentro sí que me hace bien, como a todos los jugadores, les hace bien que esté la familia y verlos un ratito, así que un desahogo, agradecido de que hayan hecho el esfuerzo de estar", cerró.