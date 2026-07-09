Atento, Scaloni: quién es el único jugador de la Selección argentina que está al límite de tarjetas amarillas

Lionel Scaloni tiene un solo jugador condicionado para el cruce de cuartos de final ante Suiza. Si es amonestado y Argentina avanza, no podrá jugar la semifinal

La Selección argentina se entrenó en Kansas pensando en el duelo del sábado frente a Suiza.

La FIFA modificó para este Mundial el sistema de acumulación de tarjetas amarillas con el objetivo de evitar que las figuras se pierdan instancias decisivas. Con la incorporación de los 16avos de final, el organismo decidió que las amonestaciones se limpien una vez finalizada la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final.

Gracias a esta reglamentación, las tarjetas que habían recibido Leandro Paredes y Facundo Medina durante la fase inicial ya quedaron sin efecto. Sin embargo, hay un jugador argentino que sigue condicionado de cara al partido del sábado en Kansas City.

Gonzalo Montiel, el futbolista que deberá cuidarse ante Suiza Gonzalo Montiel es el único jugador al límite de amarillas previo al cruce de cuartos de final ante Suiza. Gonzalo Montiel/Instagram Se trata de Gonzalo Montiel. El lateral derecho fue amonestado en la victoria por 3-2 frente a Cabo Verde y es el único integrante del plantel albiceleste que llega al límite de tarjetas para los cuartos de final.

Esto significa que, si recibe una nueva amarilla frente a Suiza y la Selección consigue avanzar, quedará automáticamente suspendido para una eventual semifinal ante Inglaterra o Noruega. Por ese motivo, Scaloni también analiza la posibilidad de utilizar a Nahuel Molina en esa posición.

Las dudas de Scaloni para los cuartos Scaloni metió tres cambios en la selección argentina y el equipo respondió recién sobre el final. EFE Más allá de la situación de Montiel, el entrenador mantendría la base que protagonizó la histórica remontada ante Egipto. En el cuerpo técnico consideran que el equipo generó situaciones suficientes para ganar el partido y que los principales problemas estuvieron vinculados a la eficacia y algunos desajustes defensivos.