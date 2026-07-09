Erling Haaland calentó la previa de los cuartos de final contra Inglaterra: "Ellos van a pasar"
A dos días del duelo entre Noruega e Inglaterra, Haaland decidió pasarle la responsabilidad de ganar la serie al combinado británico.
En su regreso a la competición después de 28 años de ausencia, Noruega logró meterse en cuartos de final del Mundial 2026, la primera vez que lo consigue en su historia. Esto se debe, en gran parte, al magistral rendimiento de Erling Haaland, que ya facturó 7 goles en 4 partidos jugados (no sumó minutos ante Francia).
Ahora a los Vikingos Rojos les tocará enfrentarse a la Selección de Inglaterra, una de las candidatas a quedarse con el título. A sabiendas de que no son favoritos, el goleador del Manchester City decidió calentar un poco la previa y les tiró la responsabilidad de ganar la fase a los británicos.
Erling Haaland le tiró la presión de ganar a Inglaterra
"Creo que todos deberíamos mantenernos humildes en estos momentos, pero sí, creo que ellos deberían estar seguros de que van a pasar. Definitivamente, son Inglaterra", apuntó el Androide en diálogo con la prensa. Cabe destacar que ya había tenido declaraciones similares antes de enfrentar a Francia (partido en el que jugaron con suplentes y él no entró), y previo a los octavos contra Brasil.
"Todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que sí, creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses", insistió en la misma sintonía.
Por otro lado, hablo de lo que significa para él este choque: "Para mí es un juego especial, definitivamente. Yo juego en (un club de) Inglaterra, nací en Inglaterra (Leeds), y vamos a jugar contra varios compañeros de equipo, así que es un poco, no raro, pero sí divertido, y va a ser muy lindo", sentenció Haaland.