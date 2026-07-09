Erling Haaland calentó la previa de los cuartos de final contra Inglaterra: "Ellos van a pasar"

En su regreso a la competición después de 28 años de ausencia, Noruega logró meterse en cuartos de final del Mundial 2026, la primera vez que lo consigue en su historia. Esto se debe, en gran parte, al magistral rendimiento de Erling Haaland, que ya facturó 7 goles en 4 partidos jugados (no sumó minutos ante Francia).

Ahora a los Vikingos Rojos les tocará enfrentarse a la Selección de Inglaterra, una de las candidatas a quedarse con el título. A sabiendas de que no son favoritos, el goleador del Manchester City decidió calentar un poco la previa y les tiró la responsabilidad de ganar la fase a los británicos.

Erling Haaland le tiró la presión de ganar a Inglaterra Sky Sports "Creo que todos deberíamos mantenernos humildes en estos momentos, pero sí, creo que ellos deberían estar seguros de que van a pasar. Definitivamente, son Inglaterra", apuntó el Androide en diálogo con la prensa. Cabe destacar que ya había tenido declaraciones similares antes de enfrentar a Francia (partido en el que jugaron con suplentes y él no entró), y previo a los octavos contra Brasil.

"Todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que sí, creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses", insistió en la misma sintonía.