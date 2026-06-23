Erling Haaland reveló cuál es la selección candidata a ganar el Mundial 2026: "Hay que ser realistas"

Luego de ser la figura en la clasificación frente a Senegal, Haaland habló con los medios y dejó en claro quien es su candidato a ganar el Mundial.

Erling Haaland volvió a ser decisivo y confirmó que llegó al Mundial 2026 dispuesto a pelear por todos los reflectores. El delantero marcó un nuevo doblete en la victoria 3-2 de Noruega sobre Senegal, alcanzó los cuatro goles en el torneo y se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo. Sin embargo, más allá de su enorme presente, sorprendió con una declaración que le trasladó toda la presión a Francia.

Más allá de la presencia de otros grandes goleadores, Erling Haaland escribe su propia historia en los mundiales. El goleador del Manchester City fue elegido como la figura del encuentro y dejó en claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: “Hoy ha estado a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida. Mi especialidad es marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte. No sé exactamente qué hago, pero así es”, aseguró entre risas después del triunfo.

Con este resultado, Noruega consiguió su segunda victoria consecutiva, aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y llegará al duelo ante Francia con la posibilidad concreta de pelear por el liderazgo del Grupo I. Haaland, además, alcanzó los cuatro tantos en el certamen y comparte el segundo puesto en la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, quedando únicamente por detrás de Lionel Messi.

Erling Haaland reveló que Francia es la selección candidata a ganar el Mundial Pero fue justamente cuando le preguntaron por el próximo compromiso cuando el noruego sorprendió a todos. Lejos de agrandarse, eligió bajarle el tono a las expectativas y le cedió todo el favoritismo a los franceses: “Hay que ser realistas. No contemplamos ganar el Mundial. No me importa demasiado ese partido. Seguramente ganarán contra nosotros. Seguramente ganarán el Mundial”, lanzó, en una frase que rápidamente se volvió viral.