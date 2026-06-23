Didier Deschamps, DT de Francia, cruzó a un periodista tras criticar a Dembelé: "Búscate otro objetivo"
Tras la goleada 3-0 ante Irak, Didier Deschamps tuvo un fuerte cruce con un periodista que criticó a la joya del PSG y la Selección de Francia.
Francia atraviesa un gran presente en el Mundial 2026, pero eso no evitó que Didier Deschamps explotara en conferencia de prensa. Luego de la goleada por 3-0 ante Irak y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, el entrenador francés protagonizó un tenso cruce con un periodista al salir en defensa de Ousmane Dembélé, uno de los futbolistas más cuestionados por la prensa en los últimos días.
Deschamps salió al cruce con un periodista de Francia y defendió a Dembelé en el Mundial
Todo comenzó cuando le preguntaron si la gran actuación del delantero del PSG podía servirle para recuperar la confianza dentro del seleccionado. Lejos de esquivar el tema, el técnico respondió con ironía y dejó una frase que rápidamente empezó a circular en todos los medios europeos: “Quizás a quien le venga bien es a ti; podrías darle un respiro y buscarte otro objetivo”.
La reacción del entrenador dejó en evidencia su molestia por las constantes críticas hacia Dembélé, que fue una de las figuras del encuentro al aportar un gol y una asistencia en una noche redonda para el vigente subcampeón del mundo. Después del cruce, Deschamps profundizó su análisis y descartó cualquier tipo de conflicto con el atacante: “No hay ningún problema con Ousmane. Necesita readaptarse a un sistema en el que no juega todo el año”, explicó.
Además, el seleccionador remarcó que el extremo atraviesa un buen momento físico y que únicamente necesita terminar de encontrar su lugar dentro del funcionamiento colectivo: “No es alguien que dude de sí mismo, pero es importante que haya hecho lo que hizo hoy porque es un jugador decisivo”, aseguró, respaldándolo de manera contundente en medio de los cuestionamientos.
La conferencia también tuvo espacio para hablar de Kylian Mbappé, quien volvió a brillar con un doblete y alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando la histórica marca de Miroslav Klose y quedando a apenas dos tantos de Lionel Messi, actual máximo goleador histórico del torneo con 18. Consultado por la carrera de su estrella, Deschamps fue claro: “Los récords están para romperse. Tomemos como ejemplo a Messi o a Cristiano Ronaldo”. Aunque rápidamente bajó la expectativa: “No estoy seguro de que Kylian juegue tanto tiempo a este nivel, pero mientras esté en el campo y se sienta bien, marcará muchos goles”.