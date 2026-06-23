Didier Deschamps, DT de Francia, cruzó a un periodista tras criticar a Dembelé: "Búscate otro objetivo"

Tras la goleada 3-0 ante Irak, Didier Deschamps tuvo un fuerte cruce con un periodista que criticó a la joya del PSG y la Selección de Francia.

Francia atraviesa un gran presente en el Mundial 2026, pero eso no evitó que Didier Deschamps explotara en conferencia de prensa. Luego de la goleada por 3-0 ante Irak y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, el entrenador francés protagonizó un tenso cruce con un periodista al salir en defensa de Ousmane Dembélé, uno de los futbolistas más cuestionados por la prensa en los últimos días.

Deschamps salió al cruce con un periodista de Francia y defendió a Dembelé en el Mundial Todo comenzó cuando le preguntaron si la gran actuación del delantero del PSG podía servirle para recuperar la confianza dentro del seleccionado. Lejos de esquivar el tema, el técnico respondió con ironía y dejó una frase que rápidamente empezó a circular en todos los medios europeos: “Quizás a quien le venga bien es a ti; podrías darle un respiro y buscarte otro objetivo”.

La reacción del entrenador dejó en evidencia su molestia por las constantes críticas hacia Dembélé, que fue una de las figuras del encuentro al aportar un gol y una asistencia en una noche redonda para el vigente subcampeón del mundo. Después del cruce, Deschamps profundizó su análisis y descartó cualquier tipo de conflicto con el atacante: “No hay ningún problema con Ousmane. Necesita readaptarse a un sistema en el que no juega todo el año”, explicó.

Deschamps salió al cruce con un periodista de Francia y defendió a Dembelé en el Mundial. Archivo Además, el seleccionador remarcó que el extremo atraviesa un buen momento físico y que únicamente necesita terminar de encontrar su lugar dentro del funcionamiento colectivo: “No es alguien que dude de sí mismo, pero es importante que haya hecho lo que hizo hoy porque es un jugador decisivo”, aseguró, respaldándolo de manera contundente en medio de los cuestionamientos.