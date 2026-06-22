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Luego de una eterna demora por tormentas, Francia goleó 3-0 a Irak y se metió en 16avos de final

Con un doblete de Mbappé y otro de Dembelé, Francia no tuvo problemas con Irak y selló su clasificación. El inicio del ST se retrasó 2 horas por alerta meteorológico.

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Mbappé y Dembelé encaminan la vistoria de Francia ante Irak.

Mbappé y Dembelé encaminan la vistoria de Francia ante Irak.

EFE

Tras irse Francia en ventaja al descanso por un golazo de Kylian Mbappé al minuto 14, las cosas se complicaron en el entretiempo para Francia. Es que por las fuertes tormentas que azotan la ciudad y el alerta por actividad eléctrica, el inicio del complemento debió demorarse por dos horas, hasta que por fin pudo reanudarse a las 21.00 (hora de Argentina).

La Tortuga y Ousmane Dembelé sellaron la goleada y clasificación de los galos a dieciseisavos de final tras la reanudación.

El golazo de Mbappé para el 1-0 de Francia

El segundo tiempo se demoró por tormentas

Doblete de Mbappé para el 2-0 de Francia

Tras un error del arquero, Mbappé puso el 2-0 de Francia ante Irak

Dembelé se anotó en la goleada y firmó el 3-0

Dembélé puso el 3-0 para Francia ante Irak

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Francia - Irak

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