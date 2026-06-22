Luego de una eterna demora por tormentas, Francia goleó 3-0 a Irak y se metió en 16avos de final

Con un doblete de Mbappé y otro de Dembelé, Francia no tuvo problemas con Irak y selló su clasificación. El inicio del ST se retrasó 2 horas por alerta meteorológico.

Tras irse Francia en ventaja al descanso por un golazo de Kylian Mbappé al minuto 14, las cosas se complicaron en el entretiempo para Francia. Es que por las fuertes tormentas que azotan la ciudad y el alerta por actividad eléctrica, el inicio del complemento debió demorarse por dos horas, hasta que por fin pudo reanudarse a las 21.00 (hora de Argentina).

La Tortuga y Ousmane Dembelé sellaron la goleada y clasificación de los galos a dieciseisavos de final tras la reanudación.

El golazo de Mbappé para el 1-0 de Francia DSports El segundo tiempo se demoró por tormentas DSports Doblete de Mbappé para el 2-0 de Francia Tras un error del arquero, Mbappé puso el 2-0 de Francia ante Irak Dembelé se anotó en la goleada y firmó el 3-0 Dembélé puso el 3-0 para Francia ante Irak Nota en construcción...

El minuto a minuto de Francia - Irak Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.