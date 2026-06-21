Bélgica e Irán no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y todo sigue muy parejo en el grupo G

Bélgica e Irán igualaron este domingo sin goles en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 , llevado a cabo en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

El conjunto europeo debió disputar gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Nathan Ngoy, a los 21 minutos.

Con este resultado, tanto el combinado belga como la selección de Irán acumulan dos puntos en la zona dado que vienen de empatar en sus encuentros ante Egipto (1-1) y Nueva Zelanda (2-2), respectivamente.

La clara figura del encuentro fue el arquero iraní Alireza Beiranvand, ya que salvó en numerosas ocasiones a los comandados por Amir Ghalenoei y evitó una derrota que hubiese complicado las aspiraciones de clasificar.

ANULADO EL GOL DE IRÁN Taremi había abierto el marcador con una jugada de manual, pero tras la revisión del VAR, el tanto no valió por fuera de juego. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/te1Zh8twEt

A los 21 minutos del segundo tiempo, Nathan Ngoy tuvo un error defensivo y para impedir que Mehdi Taremi ponga el 1-0 a favor de Irán, el defensor debió cometer una infracción sobre el atacante.

Darío Herrera le mostró la roja a Ngoy por último hombre

ROJA POR SER ÚLTIMO HOMBRE



Nathan Ngoy dio un pase a la nada, Taremi se aprovechó del error, el jugador de Bélgica lo bajó y recibió la tarjeta roja por parte de Darío Herrera. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GtDrnFyse4 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Dicha acción derivó en la tarjeta roja del defensor central por lo que el entrenador debió cambiar el esquema, retiró a Romelu Lukaku del terreno de juego para agregar otro hombre en la parte defensiva y le cedió terreno al rival, que no tuvo la eficacia necesaria para poder aprovechar esa situación.

Ahora, Bélgica cerrará su participación en el Grupo G ante Nueva Zelanda, mientras que Irán hará lo propio ante Egipto, con ambos encuentros a disputarse en simultaneo el sábado 27 de junio desde las 00:00 (hora argentina).

Fuente: NA

El minuto a minuto de Bélgica vs Irán