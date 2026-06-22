Con un doblete histórico de Messi, la Selección argentina venció 2-0 a Austria y está en 16avos de final

Con un Lionel Messi apotéotico, extraordinario, inmaculado (sobran los adjetivos calificativos), quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, la Selección argentina le ganó 2-0 Austria con los dos goles de su capitán, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, y abrochó la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo.

Con el triunfo consumado, el equipo de Lionel Scaloni continúa su marcha perfecta en la Copa del Mundo y llegará a la última fecha del Grupo J, el sábado frente a Jordania, con el boleto a la fase eliminatoria ya asegurado.

Tras un buen comienzo de los dirigidos por Lionel Scaloni , a instancias del VAR, el árbitro sancionó un penal sobre Lautaro Martínez a los 5 minutos, pero Lionel Messi no pudo aprovechar la oportunidad: a los 8', el capitán remató desde los doce pasos y desperdició una chance inmejorable para abrir el marcador y convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad.

Después de un arranque dominante de Argentina, Austria logró equilibrar el desarrollo y comenzó a manejar más tiempo la pelota tras el penal desperdiciado por Lionel Messi . El conjunto europeo adelantó sus líneas, le quitó protagonismo al mediocampo albiceleste y llevó el partido a un trámite más disputado.

A los 18 minutos, el capitán argentino volvió a estar cerca de romper el cero con una acción dentro del área, pero no logró definir con precisión. Con 23 minutos jugados y el marcador 0 a 0, el encuentro ingresó en la obligatoria pausa del cooling break que vino bien para paliar las altas temperaturas en Dallas.

Messi abrió el partido con un golazo que quedará en la historia

El golazo de Messi para el 1-0 ante Austria Telefe

Cuando más lo necesitaba Argentina, apareció Lionel Messi. A los 38 minutos del primer tiempo, el capitán recibió un preciso pase atrás de Facundo Medina, Almada la dejó pasar por entre sus piernas y Leo definió con categoría para vencer al arquero austríaco y establecer el 1 a 0 en Dallas.

El gol no solo le permitió a la Selección destrabar un partido que se había complicado tras el penal fallado, sino que además le dio al rosarino un nuevo lugar en la historia: con este tanto se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales, superando el registro que compartía con el alemán Miroslav Klose.

El segundo tiempo comenzó con una modificación obligada para la Selección argentina: a los 12 minutos, Nicolás Otamendi ingresó en lugar de Cristian Romero, quien sufrió un golpe en la rodilla y asustó a todos. Antes de ese cambio, Austria estuvo muy cerca de llegar al empate con un peligroso tiro libre de Marcel Sabitzer, pero el Dibu Martínez volvió a responder en un momento clave.

Lionel Messi volvió a ser la figura en el triunfo de la Selección y convirtió los 5 goles de la Scaloneta en este Mundial. EFE

El arquero argentino se estiró con una notable reacción y evitó la caída de su arco, sosteniendo la ventaja conseguida por Lionel Messi. Con el marcador 1 a 0, la Albiceleste resistía los intentos del conjunto europeo y seguía encaminada hacia la clasificación a los 16avos de final.

Luego de que Scaloni moviera el banco para mandar a la cancha a Julián Álvarez y Nicolás González en lugar de Lautaro Martínez y Thiago Almada, repectivamente, la Albiceleste también estuvo muy cerca de ampliar la diferencia cuando Messi sacó un potente remate cruzado que obligó a una gran intervención del arquero Alexander Schlager para evitar el segundo tanto argentino.

Cuando el conjunto europeo empujaba en busca del empate y la Albiceleste sufría más de la cuenta, volvió a aparecer Lionel Messi para definir la historia. A los 49 minutos del segundo tiempo, el capitán ganó una pelota con determinación, se abrió camino dentro del área y marcó el segundo tanto de la tarde para sentenciar el encuentro.

Guapeada de Messi y 2-0 de la Selección argentina

El golazo de Messi para el 2-0 de Argentina vs Austria Telefe

El mejor jugador del mundo completó así un doblete histórico en Dallas, fue la gran figura del partido y condujo a Argentina hacia la próxima ronda. Incluso estuvo cerca de completar otro triplete en la última jugada del encuentro, pero su remate se fue apenas desviado.

La Selección argentina selló una valiosa victoria por 2 a 0 sobre Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

El minuto a minuto de Argentina vs Austria