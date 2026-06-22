El DT de Austria dejó una tremenda sentencia sobre la Selección argentina a horas del partido en Dallas

Ralf Rangnick, DT de Austria, palpitó el choque frente a la Albiceleste y lanzó una contundente frase acerca del combinado dirigido por Lionel Scaloni.

A horas del duelo frente a la Selección argentina por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Ralf Rangnick dejó en claro que Austria no se resigna a ocupar el papel de víctima. El entrenador alemán reconoció la superioridad del vigente campeón del mundo, pero aseguró que su equipo tiene argumentos para competir y hasta soñar con una victoria en el AT&T Stadium de Dallas.

“Si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera. Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito. Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros”, expresó el DT en conferencia de prensa. Además, remarcó que sus dirigidos deberán alcanzar una actuación histórica: “Tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de mi etapa como entrenador”.

La tremenda sentencia del DT de Austria sobre la Selección argentina a horas del partido. @RBLeipzig Rangnick también se refirió a Lionel Messi, quien llega encendido tras marcar un triplete en la goleada 3-0 sobre Argelia: “Es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores”, señaló el entrenador austríaco.

La tremenda sentencia del DT de Austria sobre la Selección argentina a horas del partido A la hora de analizar a la Albiceleste, el técnico reconoció que encontrar puntos débiles no ha sido una tarea sencilla: “Las debilidades de Argentina se resumen fácilmente. Descubrimos pocas, si acaso alguna. Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en sus filas. Quieren tener mucha posesión, pero estamos muy bien preparados para eso. Tenemos que estar muy atentos, anticiparnos muy bien y no dejarnos sorprender”, sostuvo.