La emotiva revelación de Scaloni sobre dónde vio el gol de Maradona a los ingleses, a 40 años de la obra maestra de Diego

A 40 años del golazo del Pelusa a los ingleses en el Mundial de México 86, Lionel Scaloni reveló de manera emotivo dónde observó la obra de arte.

A horas del compromiso frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó al próximo rival de la Selección argentina, valoró el presente de Lionel Messi y protagonizó uno de los momentos más emotivos al recordar el histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Se cumplen 40 años de la obra de arte de Maradona a los ingleses en México 1986. AFP via Getty Images El entrenador argentino advirtió que el seleccionado europeo representará una exigencia diferente a la que presentó Argelia en el debut. “Austria es un buen rival, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un rival complicado porque ganamos ambos los primeros partidos y eso va a ayudar al espectáculo”, señaló. Además, remarcó que el equipo dirigido por Ralf Rangnick tiene una propuesta distinta: “Austria es más vertical. Las diferencias las hay en todos los equipos. Van a buscar el arco de enfrente de una manera diferente y eso está bueno para el espectáculo”, explicó.

Scaloni también aprovechó la ocasión para dejar una advertencia sobre la paridad que viene mostrando el torneo: “El Mundial nos dice que no hay partidos fáciles, sobre todo en la fase de grupos”, sostuvo el DT, que buscará una nueva victoria para encaminar la clasificación a los 16avos de final y dar un paso decisivo rumbo a la siguiente instancia.

La emotiva revelación de Scaloni sobre dónde vio el gol de Maradona a los ingleses Sin embargo, el momento más conmovedor de la conferencia llegó cuando fue consultado por un nuevo aniversario del inolvidable gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en México 1986. Lionel Scaloni se trasladó inmediatamente a su infancia y recordó dónde vivió aquella obra de arte: “Estaba en mi casa, en la casa de mi abuela. No teníamos casa nosotros. Emocionante. No sabía que mañana se cumplían años de ese golazo”, confesó.